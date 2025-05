Neymar desmente informação de que teria sido oferecido ao Flamengo

O atacante Neymar se envolveu em mais uma polêmica nesta sexta-feira. Através de postagens no Instagram, o craque brasileiro desmentiu a informação de que teria sido oferecido ao Flamengo. De acordo com o jornalista Gabriel Reis, conhecido como "Paparazzo Rubro-Negro", o nome do jogador teria sido ventilado no clube, mas José Boto, diretor do Mengão, não quis abrir negociação.

"Fico muito triste em ver que qualquer pessoa pode falar o que quiser para ter mais hype. A profissão de jornalista está cada vez pior", disse Neymar, em seus stories.

Foto: Divulgação

Renova ou não?

Nesta quarta-feira, após a derrota do Santos por 3 a 1 para o RB Leipzig, da Alemanha, Neymar desconversou sobre sua renovação com o Peixe. O meia-atacante afirmou que só vai tornar pública sua decisão de renovar ou não com o Santos no dia 30 de junho, quando acaba seu contrato.

"É o último jogo, dia 12, e depois não vou mais falar sobre isso. Meu contrato é até o dia 30 de junho. Até lá eu não vou falar nada", declarou.