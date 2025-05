Metz bate Reims na prorrogação e sobe para a Primeira Divisão do Francês

Pelo playoff de rebaixamento do Campeonato Francês, decidido na prorrogação, o Metz bateu o Reims por 3 a 1 nesta quinta-feira e somou um placar agregado de 4 a 2. Udol, Touré e Hein foram às redes pelos visitantes no Stade Auguste-Delaune, enquanto Tia anotou pela equipe da casa.

Com a vitória no agregado, o Metz garantiu o acesso à Primeira Divisão do Francês. Já o Reims, 16º colocado na Ligue 1 com 34 pontos em 34 partidas, foi rebaixado para a Segunda Divisão do torneio local.

Os gols do jogo

Com 12 minutos da etapa complementar, Ito recebeu dentro da área e deixou para Tia, que corria em direção ao gol do Metz. O atacante ajeitou e finalizou no alto para inaugurar o marcador.

Aos 32 do segundo tempo, Valentin Edoa afastou mal e Udol roubou a bola. O lateral driblou Edoa dentro da área e bateu firme para empatar, levando o jogo para a prorrogação.

Já aos cinco minutos da segunda etapa do tempo extra, Hein conduziu a bola para dentro e tocou de calcanhar para Touré, que finalizou forte para dar a liderança do placar ao Metz.

Quatro minutos depois, Diallo afastou a bola do seu campo de defesa e Hein dominou. O meia percebeu o goleiro Pape Sy adiantado e, quase do meio-campo, encobriu o arqueiro para garantir o acesso do Metz.