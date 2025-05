Medíocre e desesperado: Alicia e Juca avaliam vitória suada do Flamengo

A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira (VEN) deixou o torcedor decepcionado. No Fim de Papo, Alicia Klein e Juca Kfouri debateram se a reação das arquibancadas foi justa.

Com a vitória magra, o Flamengo terminou garantiu vaga na fase de mata-mata da Copa Libertadores na segunda colocação do Grupo C. Assim, a equipe rubro-negra pode cruzar o caminho de um brasileiro logo nas oitavas de final: Palmeiras, São Paulo ou Inter, que avançaram em primeiro.

Juca: Torcedor do Flamengo deve se preocupar

Você olhava o semblante dos jogadores do Táchira e os via se divertindo no Maracanã. E olhava o semblante dos jogadores do Flamengo, o que passava era exasperação, ansiedade nervosismo, desespero.

Se palmeirenses, são-paulinos e colorados têm motivos para se preocupar e não querer pegar o 'malvadão' logo nas oitavas, mais motivos de preocupação tem a nação rubro-negra com o que viu hoje. De novo, o Flamengo repete no Maracanã um jogo abaixo da crítica.

Juca Kfouri

Alicia: Flamengo precisa reforçar o aspecto mental

O Flamengo fez o mínimo que precisava fazer, mas deve se preocupar com o emocional de jogar a Libertadores. Por mais que fosse uma situação difícil, dependia de vencer um time que não venceu ninguém.

Por pouco não toma um empate no final e é eliminado de um grupo muito fraco. O Flamengo tinha que ter passado o carro nesse grupo em todo mundo. Tinha desculpa para não ganhar da LDU na altitude. [...] Uma campanha medíocre.

Alicia Klein

