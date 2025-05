Marta desconversa sobre Copa de 2027 e quer 'viver um dia de cada vez'

A presença de Marta na Copa do Mundo de 2027 segue incerta. Após subir em uma já temática Neo Química Arena, hoje, durante treino da seleção brasileira antes do amistoso contra o Japão, a camisa 10 desconversou sobre estar no Mundial e prefere viver "um dia de cada vez".

Como brasileira, desde o primeiro momento em que escolheram o Brasil para sediar, e como atleta, época de preparação para a Copa, a gente sempre pensa, mas o meu pensamento não vai mudar porque vai ser uma Copa no Brasil. Quero viver um dia de cada vez.

O professor [Arthur Elias] deixou muito claro que vai chamar quem tiver melhor no momento, independente de idade, e eu acho que essa é a maneira mais correta. Não adianta chega aqui e falar 'eu vou estar aqui daqui dois anos, eu vou estar jogando a Copa do Mundo'. Vai depender do que acontecer no meu dia a dia, por isso que hoje estou pensando em viver um dia de cada vez.

O que mais Marta falou

Nova perspectivas para encarar grandes competições pela seleção: "Muda algumas coisas. A maneira como estou encarando algumas coisas. Não muda o sentimento, o orgulho, a vontade de ajudar a seleção, mas a maneira como estou encarando o meu dia a dia é diferente".

Menos cobrança: "Eu tenho consciência que não tenho muitos anos para jogar, e o pouco que eu tenho quero usufruir da melhor maneira possível, mas eu não quero me cobrar tanto como me cobrei a vida inteira. Tô vivendo um dia de cada vez, tô me preparando para cada jogo".

Seleção mais leve: "Tô sentindo algo mais leve. A gente tem atletas que se destacam em várias posições e também estamos dando voz para várias meninas. Não é só a Marta que dá entrevista, tem respostas, se destaca em campo. Esse tempo ficou para trás e isso mostra a evolução do nosso futebol".

Retorno após nove meses: "Dava para ter tido um filho. Eu volto mais leve, estou muito empolgada. Espero que amanhã a arena esteja linda para que a gente possa fazer novamente história aqui no Brasil e que sejam dois grandes jogos".