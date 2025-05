Malhadinho deixa Jon Jones de lado e sugere duelo com Aspinall pelo cinturão interino do UFC

A categoria dos pesos-pesados do UFC, sobretudo no pelotão de elite, está bastante truncada nos últimos meses. E isso se deve, em grande parte, à indefinição sobre a unificação dos títulos da divisão. Disposto a competir o quanto antes, Jailton Almeida quer destravar tal panorama. Enquanto Jon Jones, campeão linear, define seu futuro e próximo passo na carreira, 'Malhadinho' sugeriu uma disputa contra Tom Aspinall pelo cinturão interino até 120 kg.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o atleta baiano compartilhou uma montagem de um pôster (não oficial) do Ultimate. Na arte, é possível notar que Malhadinho estaria interessado em uma vaga no UFC 319, em agosto. Além disso, a ilustração deixa claro que o combate com Aspinall colocaria em jogo o título interino - e não o linear, que hoje pertence a Jon Jones, mesmo sob protestos dos próprios fãs.

"Gosto dessa ideia (Aspinall pelo cinturão interino). E vocês? Estou 100% dentro, e tenho certeza que o campeão também estaria. Mandem o contrato. Dana White, Mick Maynard e UFC", escreveu o peso-pesado baiano através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Bicampeão?

Sem combate marcado, Jailton Almeida tem penado para achar um adversário que aceite enfrentá-lo nos pesos-pesados do UFC. Dentre tentativas frustradas de desafiar nomes como Ciryl Gane e Alexander Volkov, o brasileiro chegou a, recentemente, recalcular rota e surpreender os fãs. Isso porque Malhadinho se ofereceu para descer para os meio-pesados (93 kg) e enfrentar Magomed Ankalaev pelo cinturão da categoria de baixo.

Posteriormente, em entrevista exclusiva à Ag Fight, o baiano explicou que a manobra fazia parte de um plano de se tornar bicampeão do Ultimate - em categorias diferentes. Entretanto, como não obteve qualquer indício de resposta de Ankalaev após o desafio proposto, Malhadinho parece ter alinhado seu foco para os pesos-pesdos, onde, agora, vislumbra uma disputa pelo título interino contra Tom Aspinall.

