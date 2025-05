Maicon aposta na solidez defensiva do Coritiba em confronto direto contra o melhor ataque da Série B

Embalado por duas vitórias seguidas, o Coritiba ocupa a terceira posição da Série B e se prepara para mais um desafio importante para se manter no G4 da competição. No próximo sábado, às 16h (de Brasília), a equipe paranaense recebe o Avaí, quinto colocado, no Estádio Couto Pereira, em duelo válido pela 10ª rodada.

Titular na vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma, fora de casa, na rodada passada, o zagueiro Maicon destacou a importância do confronto, que pode consolidar a equipe no primeiro pelotão da tabela e encurtar a distância para o líder Goiás, que hoje é de quatro pontos. O camisa 3 está invicto nesta Série B. Em quatro jogos que esteve em campo, foram três vitórias, um empate, com apenas um gol sofrido.

"O Avaí vem fazendo uma boa campanha e não à toa é considerado um das favoritos ao acesso, mas estaremos na nossa casa, onde somos muito fortes. Estamos concentrados em manter a solidez defensiva porque sabemos que na frente teremos oportunidades e temos de ter a frieza para decidir o jogo a qualquer momento", declarou o zagueiro, destacando a força da equipe quando atua em casa.

Em quatro jogos como mandante na segundona até aqui, o Coritiba obteve três vitórias e um empate. Além disso, o Coxa é o dono da maior média de público da competição, com mais de 20 mil torcedores por jogo em seu estádio. As duas equipes chegam para o jogo de sábado com campanhas idênticas: 16 pontos cada. Além da briga direta pelo G4, o confronto também colocará frente a frente o melhor ataque contra a melhor defesa da competição. O Avaí tem 13 gols marcados, enquanto o Coritiba tem a defesa menos vazada, com apenas cinco gols sofridos.

"A nossa equipe está evoluindo a cada jogo. Conquistamos duas vitórias seguidas, sem sofrer gols, e isso aumenta ainda mais a confiança no trabalho que vem sendo feito. Vamos respeitar o Avaí, mas nosso objetivo é a vitória, principalmente com o apoio da nossa torcida, que eu tenho certeza que vai novamente comparecer em massa ao Couto para nos apoiar", finalizou Maicon, que aos 36 anos disputa sua primeira Série B na carreira.