Lucca volta a treinar sem restrições no São Paulo e pode enfrentar o Bahia

O garoto Lucca foi a grande novidade no treino do São Paulo desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O atacante, que vinha desfalcando o time nos últimos jogos, participou da atividade sem restrições, sinalizando que pode voltar a ser relacionado pelo técnico Luis Zubeldía.

Lucca vinha tratando uma entorse no tornozelo direito. Por causa desse problema físico, o jovem não enfrentou o Náutico, no Recife, pela Copa do Brasil, e Talleres, no Morumbis, pela Libertadores.

Cédric Soares, outra baixa no duelo com o Talleres, na última terça-feira, devido a dores na panturrilha direita, realizou o aquecimento com o grupo de atletas do São Paulo e, posteriormente, trabalhou à parte.

Nesta quinta-feira, os jogadores que atuaram na maior parte do tempo contra o Talleres realizaram exercícios regenerativos nas dependências internas do CT que consistiram em um circuito de recuperação, atividades de mobilidade, força e um período em bicicletas, além de um trote no gramado.

O restante do elenco foi a campo para um trabalho de posse de bola em campo reduzido comandado pelo técnico Luis Zubeldía. Também houve um complemento físico com exercícios de aceleração.

O São Paulo encerra nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, sua preparação para o confronto com o Bahia, de Rogério Ceni, sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.