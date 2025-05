Lomba cita "cultura de excelência" no Palmeiras e exalta ambiente: "É o que faz querer continuar aqui"

Abel Ferreira decidiu rodar um pouco mais o elenco do Palmeiras na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER, pela Libertadores. Com isso, o goleiro Marcelo Lomba voltou a ter minutos em campo depois de quatro meses e passou com a baliza a zero. Substituto imediato de Weverton, o atleta valorizou a "cultura de excelência" do Palmeiras e exaltou o ambiente.

Marcelo Lomba tem, ao todo, três jogos nesta temporada. O goleiro de 38 anos está no Palmeiras desde 2022 e soma, ao todo, 25 jogos. Neste ano, ele havia atuado apenas em dois compromissos no início da fase de grupos do Campeonato Paulista.

"Aqui no Palmeiras, a gente trabalha de uma forma constante no máximo da dedicação e às vezes parece para fora que foi fácil conseguir os 100% na primeira fase. Não, isso tem um preço muito alto e a gente aqui sabe o quanto isso significa, quanto isso é desgastante. Mas temos alegria em fazer isso. Nós cumprimos metas e já estamos pensando nos próximos passos. Então, é prazeroso conviver com os meus amigos aqui, em um clube que tem a cultura da excelência e num ambiente super legal, que é o que faz querer continuar aqui, ter prazer de vir aqui dia a dia, de jogar para nossa torcida e de conquistar as vitórias", disse.

Neste ano, Marcelo Lomba recebeu sondagem do Fluminense, mas a negociação não foi para frente e o goleiro deve cumprir seu contrato com o Palmeiras, que vai até dezembro deste ano. Pelo Verdão, ele conquistou três Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

"Eu sou muito feliz aqui dentro. Sinto que as pessoas gostam de mim, gosto muito de conviver aqui. Procuro me doar ao máximo, participar muito dessa parte dos bastidores, do ambiente, dos relacionamentos. Procuro, com a minha experiência, passar um pouco até sobre a vida também, gosto de ir a campo trabalhar. É um lugar que eu me sinto bem, que nos dá todas as condições para fazer o nosso melhor. Fora isso, trabalho com um treinador espetacular, tem jogadores de altíssimo nível", seguiu.

A goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal manteve o Palmeiras com 100% de aproveitamento na Libertadores. Estêvão, Flaco López (duas vezes) Raphael Veiga e Facundo Torres anotaram os gols alviverdes no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão fechou a fase de grupos com 18 pontos conquistados, na liderança do Grupo G e dono da melhor campanha geral.

"Saímos ontem muito felizes do Allianz. Foi uma partida impecável, tanto na parte ofensiva, com seis gols, quanto na parte defensiva. Isso mostra que o nosso grupo está muito focado, é muito equilibrado. O Abel fala que, independentemente de quem estiver jogando e seja onde for, o Palmeiras tem uma forma de jogar, tem muita capacidade, seja para atacar como para defender. O que eu gostei do time foi a nossa dinâmica, procuramos gols desde o início do jogo, fizemos os gols e continuamos tentando, sem sofrer sustos atrás. Mostra uma maturidade como equipe, que estamos com o pensamento de evoluir cada dia mais", analisou.

"Estamos atingindo um ponto de altíssimo nível, agora é manter a concentração nos treinos e nos jogos. Manter o ambiente aqui o mais saudável e equilibrado possível. Conseguimos esse primeiro passo na Libertadores, vem agora um jogo importante no domingo contra o Cruzeiro e depois o campeonato mundial. É uma hora que a gente esperava, nos preparamos para isso. E é bom ver todos nós, os meus colegas, os goleiros, os atacantes, os zagueiros, todos chegando no nível que a gente gostaria. Estamos prontos para esse desafio", finalizou.

O Palmeiras tenta se manter na ponta do Brasileirão antes da ida à Copa do Mundo de Clubes. Com Lomba à disposição, o time de Abel Ferreira enfrenta o Cruzeiro, na noite de domingo, às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Verdão é líder com 22 pontos, seguido do Flamengo, com 21.