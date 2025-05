Leonardo Jardim valoriza jogo sem sofrer gol em despedida do Cruzeiro da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro empatou sem gols em casa com o Unión Santa Fé-ARG, no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A Raposa já estava eliminada da competição antes de entrar em campo e, por isso, o técnico Leonardo Jardim optou por dar minutagem para jogadores reservas no duelo.

O técnico português reconheceu que não foi um jogo "bonito" do Cruzeiro, mas valorizou mais uma partida da equipe sem sofrer gols na temporada.

"Acho que não foi muito bonito de se ver. A equipe argentina pressionou muitos duelos dos dois lados e não foi um jogo muito bom. De positivo, podemos tirar que não sofremos gols, mais uma vez, e assim continuamos na série que conseguimos construir há algum tempo, de dez jogos", declarou o técnico do Cruzeiro.

"Colocamos alguns jogadores com menos minutagem ou que tinham tido algum problema físico. Aproveitámos para pôr todo o pessoal em competição, porque vocês sabem que gosto que os jogadores estejam aptos a competir para entrar no melhor nível de forma. Também aproveitámos para visualizar outros jogadores", argumentou Jardim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Agora é Brasileirão

O próximo compromisso do Cruzeiro é pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe celeste recebe o Palmeiras, no Mineirão, às 19h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da competição.