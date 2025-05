Ketlen Vieira aposta em vitória no UFC Vegas 107 para entrar na rota do cinturão

Neste sábado (31), Ketlen Vieira entra no octógono do UFC Vegas 107 com um objetivo claro: mostrar que está pronta para disputar o cinturão da categoria peso-galo (61 kg). Atual número 3 do ranking, a brasileira enfrenta Macy Chiasson - quinta colocada - e acredita que uma vitória a colocará definitivamente na rota do título.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, a manauara demonstrou confiança no caminho que vem trilhando e reforçou que está próxima de realizar seu maior sonho no MMA. A lutadora reconhece o cenário competitivo da divisão, mas se mantém firme em seu propósito de alcançar o topo.

"Eu acredito que, vencendo essa luta agora, eu vou me colocar ali em rota, mais uma vez em condição ao meu sonho. Tem a volta da Amanda também, com certeza ela vai ser a próxima, e tem outras atletas que estão esperando. Tem a Raquel , tem a Norma que está muito bem ranqueada. Eu acredito que, vencendo essa luta, eu devo estar pegando uma das duas. Eu não sei o que o UFC tem em mente, mas provavelmente eu tenho que fazer mais uma luta. É certeza, ainda mais pela chegada da Amanda", afirmou.

Com um cartel sólido e vitórias importantes sobre nomes relevantes da divisão, Vieira também mencionou a possibilidade de encarar uma rival conhecida ou uma compatriota na próxima etapa rumo ao título. Experiente dentro da organização, ela entende que rivalidades e nacionalidade ficam em segundo plano quando o objetivo é o cinturão.

"Uma revanche . Até hoje no UFC eu nunca tive direito a nenhuma revanche. Já dei revanche e não aconteceu por lesão das atletas, mas eu nunca tive. Ou a Norma também. Como eu sempre falo e ela também fala, nós brasileiros somos poucas dentro da categoria, a gente evita ao máximo, mas uma coisa que posso falar é que eu não posso deixar ninguém estar na frente do meu sonho. Então, quem estiver na frente do meu sonho, eu vou atropelar", concluiu a representante da Nova União.

Ketlen no UFC

Aos 33 anos, a peso-galo sabe que o momento exige foco e resultados. Uma vitória sobre Chiasson pode não garantir imediatamente a chance pelo título, mas certamente a deixará mais próxima do topo da divisão, especialmente em um cenário que começa a se reorganizar com o retorno de Amanda Nunes.

Desde 2016 na principal organização de MMA do mundo, a amazonense soma 14 vitórias e apenas quatro derrotas no cartel profissional, e já superou nomes como Miesha Tate, Holly Holm e Cat Zingano. Em sua última apresentação, acabou derrotada por Kayla Harrison. Agora, busca provar que está pronta para disputar o título que persegue desde sua estreia no Ultimate.

