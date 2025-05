Juventus terá reunião decisiva para aprovação da SAF

O Clube Atlético Juventus marcou a data para a análise das três propostas recebidas pelo clube para a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). No dia 14 de junho, os membros do Conselho Deliberativo assistirão às apresentações dos investidores na sede da equipe, no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo.

Terminou no dia 30 de abril de 2025 o prazo aberto pelo clube para o envio de propostas a serem apresentadas aos conselheiros. Carlos Pedroso, presidente do Conselho Deliberativo, confirmou o recebimento dos documentos com as intenções de compra do departamento de futebol e irá apresentá-los na reunião do dia 14 do próximo mês. O processo é sigiloso e não permite revelar os nomes das empresas envolvidas.

"A transformação do clube em SAF é algo extremamente necessário para a continuidade do departamento de futebol. A situação da modalidade está muito longe do que nossa torcida merece há anos. Só conseguiremos virar esse jogo com a entrada de investidores sérios, com credibilidade no mercado, que consigam administrar o nosso querido clube e devolvê-lo para um lugar de destaque", afirma Carlos Pedroso, presidente do Conselho Deliberativo do Juventus.

Atual situação do clube

O futebol do Juventus não possui dívidas. Atualmente, o clube, que já foi campeão Brasileiro Série B (1983), Paulista - segunda divisão (1929 e 2005) - e ostenta taças relevantes nas categorias de base, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior (1985), está sem divisão no calendário nacional e participa do Campeonato Paulista Série A2.

O Moleque Travesso não participará da Copa Paulista de 2025. A competição era a única no calendário do clube, que optou por não disputar mais jogos oficiais neste ano por falta de patrocínio. O Juve teve eleições no dia 23 de abril e Tadeu Deradelli, da chapa "Avante", foi reeleito por 53 votos a 51.