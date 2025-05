José Luiz de Carvalho e Quiet van?t Zorgvliet vencem na primeira prova a 1.50m na 54ª Copa São Paulo

A 54ª Copa São Paulo, Concurso de Salto Nacional 5*, mais antigo Concurso da Sociedade Hípica Paulista, está em pleno andamento. Nesta quinta-feira, 29 conjuntos top nacionais largaram na 1ª prova a 1.50m, válida pelo ranking brasileiro senior top (rendimento máximo) e nove habilitaram-se ao desempate.

A vitória coube ao top da casa José José Luiz Guimarães de Carvalho apresentando Quiet van?t Zorgvliet, égua BH de apenas nove anos, sem faltas em 41s20 e único a andar abaixo dos 42 segundos.

Ao todo, cinco voltaram a zerar o desempate, idealizado por Gabriel Malfatti. Em 2º lugar chegou Charlie Bays com Ninety Stone Pullman e em 3º Raphael Machado Leite com Special Marathon Quastina, em 41s20 e 42s20, respectivamente.

A disputa serviu como esquenta para o GP Troféu Roberto Luiz Joppert, a 1.60m, que acontece neste sábado, a partir das 15h30 (de Brasília), que fecha a 4ª Etapa do Ranking Senior Top. O atual líder do Ranking Senior Top, Stephan Barcha, tricampeão do GP da Copa JK em Brasília há duas semanas, dessa vez, não salta a Copa São Paulo, por estar atividade no circuito europeu. Flávio Grillo Araújo, vice na GP da Copa JK, e Ricardo Coelho Junior, que venceu o GP Internacional, de Curitiba, estão entre os fortes candidatos ao título do GP, ao lado de José Luiz, José Roberto Reynoso Fernandez Filho, Guilherme Foroni, Raphael Machado Leite, Luiz Felipe Pimenta Alves, entre outros.

Ao todo a Copa São Paulo 2025 conta com 26 provas de 1.10 a 1.60m e distribui 599,5 mil reais em premiação, sendo 200 mil destinados ao GP.

Resultado

1º José Luiz Guimarães de Carvalho / Quiet van?t Zorgvliet - FPH - 0/40s16



2º Charlie Bays / Ninety Stone Pullman - FPH - 0/41s20



3º Raphael Machado Leite / Special Marathon Quastina - FPH - 42s20



4º Raphael Machado Leite / Special Charlene Império Egípcio - FPH - 0/42s66



5º Monique Hubner Busato / RR Cornel du Lys - FPrH - 0/43s80



6º Fernando José de Assis Costa / Ludona Van de Dorpshoeve - FPH - 4/41s38