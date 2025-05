Jon Jones mantém mistério sobre o futuro e evita cravar retorno ao UFC

Afastado do octógono desde novembro de 2024, Jon Jones ainda não tem uma resposta definitiva sobre os próximos passos em sua carreira. Campeão peso-pesado do UFC, o norte-americano evita afirmar se voltará a competir ou se encerrará de vez sua trajetória no esporte.

Em entrevista ao canal 'DeepCut with VicBlends', 'Bones' comentou sobre o momento atual e revelou estar mais voltado a experiências pessoais do que a compromissos no cage. Embora tenha mencionado que o UFC está ciente de seus planos, o veterano evitou entrar em detalhes e tampouco estabeleceu um prazo para um possível retorno.

"Não sei o que a vida reserva em relação a lutar e competir. Sinto que serei um artista marcial por toda a vida, seja treinando outros ou fazendo lutas de exibição. Ainda há muita competição no UFC, mas me vejo como mais do que um lutador. Estando na minha posição, sinto que tenho mais opções do que muitos outros atletas, em relação à possibilidade de sair e voltar, e coisas desse tipo", declarou.

Desde a vitória sobre Stipe Miocic, em sua primeira defesa de cinturão, Jones tem sido frequentemente ligado a um possível confronto com Tom Aspinall. No entanto, o duelo ainda não foi oficializado, e o britânico já demonstrou frustração com a demora nas negociações. Essa situação já fez com que fãs criassem uma petição pedindo a retirada do cinturão do campeão linear. As declarações mais recentes de Bones não devem contribuir para acalmar os ânimos do atual campeão interino.

Novos rumos

Fora do MMA, o americano tem explorado outras frentes. Recentemente, envolveu-se com projetos de atuação e também tem se dedicado a orientar jovens atletas. Participou ainda da gravação de um reality show na Tailândia, inspirado no 'The Ultimate Fighter', ampliando seu leque de atividades fora do esporte.

"Quero provar a mim mesmo que posso ser excelente em mais de uma área. Estou tentando ser o melhor homem de negócios que posso ser. E quero inspirar outros lutadores, mostrar onde errei com dinheiro, patrocínios e tudo mais. Ser um bom mentor para quem está chegando. Sempre vou amar o MMA. De alguma forma, o universo fez de mim um dos melhores nisso, então sempre vou amar esse esporte. Sempre", refletiu.

Aos 36 anos, Jones não descarta a possibilidade de voltar a lutar, mas adota um discurso voltado à paz, família e crescimento pessoal. Mesmo sem confirmar sua continuidade no UFC, garante que sua conexão com o esporte permanece intacta.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok