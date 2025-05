João Fonseca vence francês e avança em Roland Garros; Fernando Romboli passa nas duplas

João Fonseca está na próxima rodada da chave simples masculina de Roland Garros! Em um jogo muito equilibrado nesta quinta-feira, o brasileiro venceu o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0, com dupla parcial de 7/6 e 6/4.

Fonseca enfrentou um adversário muito experiente. Herbert tem 34 anos e chegou ao top 2 do ranking de duplas, além de ser o detentor de 23 títulos. Apesar disso, o brasileiro conseguiu travar um grande duelo com o dono da casa e venceu.

Na próxima rodada, João Fonseca enfrentará o vencedor do duelo entre Gary Monfils e Jack Draper, este último o quinto colocado do ranking da ATP. A partida entre os dois é nesta quinta-feira, às 15h15.

Como foi o Jogo

Primeiro set (54 minutos)

O primeiro set foi muito equilibrado. João Fonseca começou muito bem, realizando uma quebra de serviço. Porém, cedeu reação ao francês, que devolveu a quebra de saque.

No sétimo game do set, João conseguiu uma nova quebra, diminuindo a vantagem para Herbert, que liderava por 4 a 2 até então. No game seguinte, o brasileiro confirmou o serviço e igualou tudo em 4 a 4.

Após muito equilíbrio, o primeiro set foi para o tie-break. Com direito a dois aces, João fechou por 7 a 4 e venceu com parcial de 7 a 6.

Segundo set (Uma hora e 20 minutos)

O segundo set foi muito desgastante. Assim como no primeiro, este começou muito disputado, com uma quebra de saque para cada. Herbert conseguiu abrir 2 a 1, mas depois viu o brasileiro virar o set para 3 a 2.

O jogo se manteve duro, mas após uma igualdade de 4 a 4, João Fonseca conseguiu vencer o nono game e abriu 5 a 4. Porém, o game que poderia dar o segundo set a João durou mais de oito minutos. O brasileiro teve três set-points, mas não aproveitou.

A partida foi novamente ao tie-break. João Fonseca saiu três atrás, mas recuperou e conseguiu vencer novamente por 7 a 4, assim como no primeiro set.

Terceiro set (39 minutos)

Pela terceira vez seguida, o set começou com uma quebra de saque para cada tenista. Herbert ganhou o primeiro game, mas viu Fonseca virar. Depois, o francês retomou a liderança do set por 3 a 2.

Depois, João Fonseca conseguiu uma nova quebra de saque, virando novamente o placar, desta vez para 4 a 3. No game seguinte, o brasileiro confirmou o serviço e fez o 5 a 3.

Por fim, Fonseca viu o francês diminuir para 5 a 4, mas fechou a partida com um 6 a 4 no terceiro set.

Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Fernando Romboli e John-Patrick Smith-AUS x Irmãos Tsitsipas

Ainda nesta quinta-feira, o brasileiro Fernando Romboli, com seu parceiro australiano John-Patrick Smith, avançou nas duplas ao venceram os irmãos Petros e Stefanos Tsitsipas, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Romboli é o quatro brasileiro a avançar para a segunda rodada de duplas em Roland Garros. Fernando se junta a Orlando Luz, Luísa Stefani e Beatriz Haddad Maia.

Agora, Romboli e Smith enfrentam os franceses Arthur Cazaux e Harold Mayot, que entraram como convidados e venceram em sua estreia, batendo o britânico Jamie Murray e o norte-americano Rajeev Ram, cabeça 14, por duplo 6/4.