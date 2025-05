João Fonseca vai às lágrimas após avanço em Roland Garros e festa em família: 'Tem me ajudado'

Assim que confirmou o serviço e fechou a partida diante do francês Pierre-Hugues Herbert, por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e 6/4, avançando à terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca viveu momentos de alegria e emoção. Atendeu a todos os fãs, distribuiu autógrafos e recebeu os cumprimentos de seus familiares, torcedores ilustres na acanhada arquibancada da quadra 14. Acabou não conseguindo segurar as lágrimas e até perdeu o ar ao falar sobre o que sentia naquele momento.

"Hoje é aniversário da minha mãe e minha avó também está aqui. Acho que fiquei mais emocionado quando ela entrou em quadra para me agradecer e a vi chorando e...", desabafou em lágrimas o brasileiro, à ESPN. O prodígio tenista brasileiro precisou de alguns segundos para tentar se reerguer.

"Você é o orgulho do nosso País, João. Aqui é Brasil, p...", gritavam os torcedores para dar força ao tenista, sem voz e com olhos marejados. Recebeu os parabéns do repórter e apenas mandou uma mensagem positivo e de agradecimento pelo apoio recebido.

"Só tenho a agradecer a toda a torcida que me acompanhou, que acreditou. Acho que nos últimos jogos, muita pressão para meu lado (eliminações precoces em Miami, Madri, Estoril e Roma), então só tenho a agradecer minha equipe, minha família a ter me ajudado", disse, ainda com a voz embargado.

Seu córner também vibrou muito com sua vitória também e João Fonseca fez questão de frisar que vai continuar lutando para escrever uma história bonita no tênis, sobretudo em Roland Garros, onde seu ídolo Guga fez história.

"É emocionante mesmo, porque é um esporte muito difícil, mas sou novo e estou construindo cada momento. Só tenho a agradecer a todo mundo", completou, no aguardo de sue rival que sai ainda nesta quinta-feira, em embate entre o carismático e experiente francês Gael Monfils e o quinto do mundo, o britânico Jack Draper.