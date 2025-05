João Fonseca se aproxima de melhor ranking da carreira e do Top 50 da ATP

João Fonseca se classificou para a terceira rodada de Roland Garros e continua atingindo marcas importantes na carreira, se aproximando do Top 50 do ranking. Nesta quinta-feira, em um confronto difícil, o brasileiro superou o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e 6/4, em 2h54min de partida.

A promessa do tênis nacional já alcança a melhor campanha da carreira em torneios de Grand Slam. Além disso, tornou-se o mais jovem atleta a chegar na terceira etapa de Roland Garros desde 2005, quando Rafael Nadal, também com 18 anos, avançou para esta fase.

"Consegui fazer bons saques, algo que não estava conseguindo fazer tão bem na partida. E no momento importante fui para a devolução, agressivo, e isso foi decisivo no começo dos pontos", avaliou. "Foi o diferencial da partida, a mentalidade de querer, obviamente que todos querem, mas ter a coragem de ter a iniciativa de comandar o ponto e isso fiz muito bem hoje durante toda a partida", disse o brasileiro.

João Fonseca se aproxima de obter o melhor ranking da carreira. Ele iniciou a competição como número 65 do mundo. Com o triunfo desta quinta-feira, o carioca está provisoriamente na 54ª posição do ranking da ATP, com 999 pontos. O tenista já chegou a ocupar a posição de número 59.

O tenista ainda não assegurou a melhor colocação do ranking com a campanha em Roland Garros. No entanto, são boas as chances de isso acontecer, sobretudo se João Fonseca passar da terceira rodada. E ele se mostra preparado.

"A mentalidade de manter, não baixar a intensidade ou se baixou por um momento, reverter, vamos de novo, essa parte da mentalidade é muito boa para eu evoluir como jogador e pessoa", frisou, mostrando-se mais concentrado.

João Fonseca segue quebrando marcas. Ele é o mais jovem tenista brasileiro na terceira rodada de Roland Garros desde Thomaz Koch, em 1962. Desde 2000, o carioca é o jogador mais jovem a se classificar para a terceira fase do Grand Slam de Paris sem perder sets, como aconteceu com Rafael Nadal em 2005.