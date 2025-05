Ítalo Ferreira minimiza perda da liderança no Mundial: "Tirou um peso"

Líder da WSL entre a segunda e sétima etapas, Ítalo Ferreira foi ultrapassado pelo sul-africano Jordy Smith. O brasileiro viu o adversário vencer a etapa de Margaret River, na Austrália, e caiu para a segunda colocação. No entanto, o surfista demonstrou tranquilidade diante da mudança.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Ítalo revelou que a perda da liderança, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, trouxe alívio.

"No dia que acordei, que vi que ele estava em primeiro e fiquei feliz, pois tirou um peso das minhas costas, tirou algo que eu estava sentindo que não era legal. Então achei bom que ele foi para primeiro, pois cai um pouco da pressão para mim. Agora vou ter a energia e a vontade de concentrar tudo para mim, e não numa posição. Eu sei das minhas qualidades, eu sei onde eu tenho que trabalhar para chegar firme e assumir a liderança novamente. O final da temporada e o final do último campeonato é o que realmente importa, agora pode todo mundo ir para primeiro", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por World Surf League Brasil (@wslbrasil)

Vice-campeão mundial em 2022 e 2024, Ítalo Ferreira comentou que a experiência, embora dolorosa, serve como motivação extra para a temporada atual.

"Nas duas últimas edições que eu participei do Finals, eu acabei ficando em segundo, isso realmente me machucou bastante, mas estou firme e forte para este ano isso se realizar. Entre um momento e outro eu tento colocar minha energia no projeto, depois vou e coloco em minha performance e tento apresentar meu máximo. Então sou alimentado por esses momentos e desafios da vida", afirmou.

A corrida pelo título mundial ainda está longe do fim: restam quatro etapas até que sejam definidos os cinco surfistas que disputarão o troféu na grande final da WSL, marcada para acontecer nas Ilhas Fiji, entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro. No formato decisivo, o quinto do ranking encara o quarto em uma bateria eliminatória. O vencedor segue para enfrentar o terceiro, depois o segundo, até chegar à final contra o líder da temporada ? um confronto em melhor de três que define o campeão mundial.