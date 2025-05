Hyan destaca ajuda de Neymar e valoriza chance em amistoso do Santos: "Precisamos dessa minutagem"

Na última quarta-feira, o Santos disputou um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. O Alvinegro Praiano acabou perdendo por 3 a 1, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. O volante Hyan, que entrou no intervalo, foi o autor do único gol santista.

Hyan balançou as redes aos 24 minutos da etapa final. Kevyson disparou pela esquerda e cruzou rasteiro para o jogador, que completou para a meta aberta. O Menino da Vila celebrou o gol e destacou a ajuda de Neymar aos garotos da base que subiram ao profissional.

"Muito feliz pelo gol, só Deus sabe o quanto que eu venho trabalhando lá em Santos, esperando essa oportunidade. Graças a Deus hoje eu tive essa oportunidade, fui feliz no gol. O Neymar, todo mundo sabe o cara que ele é, sensacional. Ajuda muito os meninos da base que sobem", declarou na zona mista.

O RB Leipzig entrou em campo na última quarta-feira com alguns de seus titulares, como Openda e Xavi Simons, por exemplo. O Santos, por sua vez, teve uma escalação mista. Já no segundo tempo, outros atletas menos utilizados e muitos garotos da base ganharam oportunidade, como foi o caso de Hyan.

O volante, nesse sentido, valorizou a chance no amistoso. "Todo mundo sabe da qualidade do time deles. Vieram com força máxima para nos enfrentar. É um jogo muito importante para nós que precisamos dessa minutagem, ritmo de jogo", afirmou.

Agora, o Santos volta a campo no domingo, quando encara o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília). O Peixe vive situação complicada no torneio e ocupa a 18ª posição, com oito pontos.

"É trabalhar o resto da semana, porque domingo tem um jogo muito difícil. Chegamos de uma vitória [na última rodada do Brasileiro] e esperamos que tenha sido uma virada de chave para nós. No final de semana tem um jogo muito importante, e precisamos da vitória", finalizou Hyan.