Grêmio bate Sportivo Luqueño, mas vai aos playoffs da Sul-Americana pelo saldo de gols

O Grêmio está nos playoffs da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, sob muito frio na Arena do Grêmio, o time gaúcho venceu o Sportivo Luqueño por 1 a 0, pela sexta rodada da fase de grupos da competição. O gol foi anotado por Riquelme, na reta final do segundo tempo.

Mesmo com a vitória, o Grêmio avançou na segunda colocação, com 12 pontos - mesma pontuação do Godoy Cruz, que tem saldo de gols superior por um tento (5 a 4) e vai diretamente às oitavas. O Imortal agora espera um adversário eliminado na Libertadores em busca de avançar. Por sua vez, o Sportivo Luqueño ficou na lanterna, com duas unidades. O Atlético Grau, terceiro colocado com quatro somados, fecha o Grupo D da Copa Sul-Americana.

O Grêmio retorna aos gramados no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Sportivo Luqueño tem como próximo compromisso o Sportivo Ameliano. A bola rola na próxima segunda-feira (2), pela 22ª rodada do Campeonato Uruguaio, às 16h, no Estádio Luis Alberto Salinas Tanasio.

O jogo

No primeiro tempo, o Tricolor criou várias chances, teve um pênalti a favor após análise do VAR, mas Arezo cobrou mal e o goleiro Mongelos defendeu. Aos 37 minutos, Elvio Vera foi expulso por falta dura em Nathan, deixando o Sportivo Luqueño com um a menos.

O gol do Grêmio saiu aos 29 minutos do segundo tempo, em uma jogada bem trabalhada pela direita. Pavón recebeu a bola no lado direito do ataque, avançou e cruzou para a área. A bola veio na medida para Riquelme, que se posicionou bem nas costas da zaga do Luqueño. O meia finalizou de primeira, de perna direita, batendo cruzado, no contrapé do goleiro Mongelos.

Pouco depois, aos 40 minutos, o time paraguaio ficou com dois jogadores a menos após Fernando Benítez ser expulso por falta em Ronald.