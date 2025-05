Garro volta ao Corinthians e vive expectativa de ganhar mais minutos no domingo

Apesar da eliminação precoce na Sul-Americana, o Corinthians teve uma notícia positiva na derrota de 1 a 0 para o Huracán, em Buenos Aires, na última terça-feira. O meia Rodrigo Garro, recuperado de lesão, enfim retornou aos gramados.

O argentino entrou em campo aos 11 minutos do segundo tempo e melhorou a parte criativa da equipe. Ele não pisava nos campos há dois meses, desde a final do Campeonato Paulista, pois vinha se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Embora sem ritmo, Garro deixou o setor de meio-campo mais dinâmico e quase balançou as redes aos 23 minutos. Ele surpreendeu o goleiro adversário cobrando um falta do meio da rua e, por pouco, não marcou. Até então, o Timão era inoperante no ataque e pouco assustava o Huracán.

O camisa 8 também passou perto de dar uma assistência em batida de escanteio e reclamou de um pênalti pouco depois, mas o árbitro mandou seguir.

A atuação de Garro em meio ao desastre coletivo que foi o Corinthians na Argentina enche o torcedor corintiano de esperança. Em entrevista na saída do campo, ele falou sobre a volta e se mostrou triste pela eliminação.

"Foram meus primeiros minutos depois de dois meses, uma intensidade muito grande, maior do que no Brasil. É triste, muito triste. Creio que poderíamos ter passado de fase", disse em entrevista à ESPN.

O técnico Dorival Júnior também conta com o meia para que o time melhore de rendimento. A expectativa, inclusive, é que ele ganhe mais minutos na partida contra o Vitória, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

"O Garro é um grande jogador, vem evoluindo, melhorando. Tínhamos 30 minutos com ele. Tive uma conversa com ele e ele me posicionou isso. Espero que ele rapidamente se reintegre ao nosso grupo", elogiou o treinador.

Corinthians e Vitória se enfrentam às 18h30 (de Brasília) de domingo, na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Com ou sem Garro, o Timão precisa vencer para apagar a má impressão deixada na Sul-Americana e apaziguar o clima nos bastidores, afetados pelo afastamento do presidente Augusto Melo.