Garçom, Luiz Araújo lidera estatísticas ofensivas do Flamengo em 2025

Na última quarta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo recebeu o Deportivo Táchira no Maracanã, venceu por 1 a 0 e se classificou às oitavas. Autor da assistência que resultou no gol de Léo Pereira, Luiz Araújo tem se destacado como peça ofensiva na equipe e se destaca em várias estatísticas.

De acordo com o Sofascore, o atacante é o garçom do elenco na atual temporada, com cinco registradas. Ele também lidera em grandes chances criadas (7) em passes decisivos (38). Com cinco bolas nas redes, Luiz Araújo totaliza dez participações em gols e é o vice-líder da equipe no quesito.

Luiz Araújo entre todos do @Flamengo em 2025: 1º em assistências (5)

1º em grandes chances criadas (7)

1º em passes decisivos (38)

2º em participações em gols (10)

2º em dribles certos (39)

2º em finalizações no gol (19)

2º em passes p/ área rival (97)

3º em gols (5)

3º em... pic.twitter.com/6VORWr8rpN ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 29, 2025

De acordo com a plataforma de estatísticas, o atleta de 28 anos ocupa a segunda colocação em dribles certos (39), finalizações no gol (19) e em passes para a área rival (97). Por fim, é o terceiro dentre os atletas rubro-negros com gols marcados e finalizações totais (49).

O Flamengo terminou a fase de grupos com 11 pontos, ficando atrás da LDU (EQU) pelo saldo de gols. Completam o grupo Central Córdoba (11) e Deportivo Táchira (0). Agora, o clube aguarda seu adversário, que será definido por sorteio na próxima segunda-feira, na sede da Conmebol.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro receberá o Fortaleza no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada da competição. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 21 pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras.