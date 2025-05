Fortaleza perde para o Racing na Argentina, mas avança às oitavas de final da Libertadores

O Fortaleza está nas oitavas de final da Copa Libertadores pela segunda vez em sua história, repetindo o feito de 2022. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Racing, nesta quinta-feira, em Avellaneda, o time cearense foi beneficiado pela vitória do Colo-Colo sobre o Atlético Bucaramanga e garantiu a classificação na segunda colocação do Grupo E.

Com oito pontos somados, o Fortaleza terminou atrás apenas do próprio Racing, que avançou em primeiro com 13. O time tricolor se classificou com a sexta melhor campanha entre os segundos colocados e agora aguarda o sorteio da Conmebol para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

Após um primeiro tempo de maior pressão dos argentinos, o Fortaleza optou por um segundo tempo mais cauteloso, diante do placar favorável no outro jogo da chave. A estratégia quase funcionou, mas o time acabou sendo castigado nos acréscimos com um gol de Adrián Martínez. Ainda assim, o objetivo principal foi alcançado: o time tricolor segue vivo no torneio continental.

O Fortaleza começou melhor no duelo contra o Racing, controlando a posse de bola nos primeiros minutos. No entanto, a equipe argentina logo equilibrou as ações e passou a dominar ofensivamente. João Ricardo foi fundamental para manter o zero no placar, com duas grandes defesas ainda na primeira metade da etapa: uma em finalização de David González, aos nove minutos, e outra em chute rasteiro de Martirena, aos 20.

O time cearense encontrou dificuldades para construir no ataque e quase não levou perigo ao goleiro Arias. Já a defesa precisou se desdobrar para conter as investidas do Racing, com Brítez e Kuscevic se destacando nos duelos. A intensidade dos argentinos exigiu atenção constante do setor defensivo cearense.

Nos acréscimos, o VAR foi acionado para revisar um possível lance de agressão de Adrián Martínez sobre Kuscevic, mas mandou o jogo seguir. Apesar da pressão, o Fortaleza conseguiu resistir e foi para o intervalo com o empate garantido, graças ao bom trabalho coletivo e, principalmente, ao brilho de seu goleiro.

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu consideravelmente, muito em função do placar paralelo entre Colo-Colo e Bucaramanga. Com a vitória parcial dos chilenos, o Fortaleza, mesmo empatando, garantiria a vaga para a próxima fase da Libertadores. Diante desse cenário, o time cearense adotou uma postura mais cautelosa, recuando as linhas e priorizando a marcação.

A estratégia de Juan Pablo Vojvoda surtiu efeito por boa parte da etapa final. O Racing perdeu intensidade e encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Fortaleza, que mostrava organização e disciplina para conter os avanços. A exceção foi uma finalização de Martirena que explodiu no travessão e assustou João Ricardo.

No entanto, nos acréscimos, o castigo veio. Aos 48 minutos, Adrián Martínez acertou um belo voleio no canto, sem chances para o goleiro tricolor, e decretou a vitória argentina por 1 a 0. Apesar do gol tardio e da derrota no El Cilindro, o Fortaleza ainda avançou às oitavas graças à vitória do Colo-Colo sobre o Bucaramanga, terminando a fase de grupos na segunda colocação.

FICHA TÉCNICA

RACING-ARG 1 X 0 FORTALEZA

RACING - Arias; Di Césare, Santiago Sosa, Garcia Basso e Martinera; Nardoni, Gabriel Rojas, Almendra (Richard Sánchez), Adrián Fernández; Adrián Martínez (Salas) e Degregorio (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, David Luiz e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Emmanuel Martínez), Pedro Augusto (José Welison) e Pochettino; Marinho, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes (Lucca Prior). Técnico: Juan Vojvoda.

GOL - Adrián Martínez, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adrián Martínez e Martinera (Racing); Brítez, Kuscevic e Lucas Prior (Fortaleza)

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Avellaneda, na Argentina (ARG).