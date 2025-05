Fortaleza perde do Racing e avança às oitavas em segundo

Nesta quinta-feira, no El Cilindro, em Avellaneda, o Fortaleza visitou o Racing e perdeu de 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O gol argentino foi marcado por Adrian Martinez.

O Fortaleza encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo E, com oito pontos conquistados. O Racing, que, com empate já assegurava a ida às oitavas como líder, chegou às 13 unidades somadas. Fecham o grupo o terceiro colocado Bucaramanga (6) e o lanterna Colo Colo (5).

O chaveamento das oitavas será definido em sorteio na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, às 12h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Leão do Pici enfrentará alguma equipe do pote 1, que contém: Palmeiras, São Paulo, Internacional, LDU, River Plate, Estudiantes, Racing e Vélez.

O próximo compromisso do Fortaleza é válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O time enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília) do próximo domingo (1º). O Racing, por sua vez, joga apenas em 13 de julho, quando a temporada da Argentina se inicia. O clube de Alvellaneda pega o Barras Central, em casa, pela primeira rodada da competição nacional.

O gol

O gol do Racing saiu nos acréscimos do segundo tempo, aos 49. Após lançamento de Di Cesare, Adrian Martinez, dentro da área, dominou de cabeça e virou um voleio, sem chances para João Ricardo.