Fortaleza decide liderança do Grupo E da Libertadores na Argentina contra o Racing

O Fortaleza tem um compromisso decisivo nesta quinta-feira, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda encara o Racing, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, precisando de um bom resultado para garantir vaga nas oitavas de final e, quem sabe, a liderança do Grupo E.

Atualmente, o Fortaleza é o segundo colocado com oito pontos, dois a menos que o Racing. O Atlético Bucaramanga vem logo atrás com seis e enfrenta o já eliminado Colo-Colo, que soma apenas dois. Em caso de vitória, o time cearense garante a classificação e a liderança.

Um empate também pode ser suficiente, mas nesse cenário, o time dependerá de um tropeço dos colombianos, já que uma vitória do Bucaramanga pode tirá-lo da zona de classificação nos critérios de desempate.

O primeiro confronto entre os dois times, ainda na abertura da competição, terminou com vitória argentina por 3 a 0 na Arena Castelão. Este resultado encerrou a invencibilidade do Fortaleza contra equipes argentinas em casa. Agora, o desafio é devolver o revés como visitante e dar um novo rumo à temporada, que tem sido de irregularidade no Brasileirão e aumento da pressão sobre elenco e diretoria.

Para o duelo, Vojvoda não poderá contar com nomes importantes, como o volante Pol Fernández, os laterais Diogo Barbosa e Felipe Jonatan, e o atacante Borrero, todos fora da lista de relacionados. Moisés, Lucas Sasha e Bruninho seguem no departamento médico. No meio-campo, a dúvida gira entre Matheus Rossetto, Pedro Augusto e José Welison. No ataque, a disputa pela titularidade fica entre Lucero e Deyverson.

Em entrevista recente, o presidente Marcelo Paz fez um apelo por mudanças, mas reafirmou a confiança no técnico: "Declaro aqui todo o apoio ao Vojvoda, que tem história no clube e se dedica demais. Precisamos corrigir o rumo e haverá mudanças."

Do outro lado, o Racing deve repetir a formação com três zagueiros, liberando os volantes e apostando nas arrancadas de Adrián Martínez, um dos artilheiros da equipe no torneio com três gols. "Será uma partida intensa, contra um time que sabe competir. Temos que estar concentrados desde o início", projetou o técnico Gustavo Costas.

FICHA TÉCNICA

RACING X FORTALEZA

RACING - Arias; Di Césare, Santiago Sosa e Colombo; Martirena, Barrios, Richard Sánchez e Gabriel Rojas; Solari, Adrián Martínez e Degregorio. Técnico: Gustavo Costas.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kusesvic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, José Welison, e Emmanuel Martínez; Marinho, Deyverson (Lucero) e Breno Lopes. Técnico: Juan Vojvoda.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (ARG).