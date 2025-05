Fonseca chora após maior vitória em Grand Slam bem no aniversário da mãe

João Fonseca foi aos prantos após avançar à terceira rodada de Roland Garros. O brasileiro de 18 anos já registra a sua melhor campanha em um Grand Slam e não segurou a emoção com a vitória justo no dia do aniversário da sua mãe e com a presença da avó na quadra 14 em Paris.

Hoje é aniversário da minha mãe, minha avó também está aqui, fiquei mais emocionado quando ela entrou e vi ela chorando. Foi mal (chorando)...

Só tenho a agradecer a toda torcida que me acompanhou, acreditou, tive muita pressão nos últimos jogos, só tenho a agradecer a equipe, família. É emocionante mesmo porque é um esporte muito difícil, mas sou novo e estou construindo cada momento.

João Fonseca, à ESPN

O que aconteceu

João Fonseca comemora durante vitória sobre Herbert na 2ª rodada em Paris Imagem: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Fonseca bateu Herbert por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 7/6 e 6/4. O francês fez jogo duro, mas o brasileiro conseguiu se impor e venceu em 2h54min de partida.

Ele enfrenta na próxima fase o vencedor de Draper x Monfils. A partida será realizada ainda nesta tarde.

O brasileiro disputa o seu segundo Grand Slam na carreira e avança pela primeira vez à terceira rodada. Em janeiro, ele estreou na chave principal do Australian Open após furar o qualy e caiu na segunda rodada para o italiano Lorenzo Sonego.

Após a vitória, Fonseca deu longo abraço na avó, que foi até ele na quadra. Na sequência, o carioca se dirigiu até onde os pais estavam na arquibancada para comemorar o resultado. A vitória também foi um "presente" para a mãe, Roberta, que faz aniversário hoje.

O desabafo de Fonseca também tem outro elemento: ele chegou à França "pressionado" pelas três derrotas seguidas após sua ascensão meteórica no ano. Convivendo com altas expectativas, João não conseguiu deslanchar no início da temporada do saibro europeu e teve eliminações precoces no Challenger de Estoril e no Masters 1000 de Roma. Após bater Herbert, ele extravasou o peso que carregava.