Fonseca superou jogo desgastante com controle mental, analisa ex-tenista

Em participação no UOL News, a ex-tenista Letícia Sobral analisou que a força mental foi o ponto alto de João Fonseca na vitória por 3 sets a 0 (7/6(4), 7/6(4) e 6/4) sobre o francês Pierre-Hugues Herbert, pela segunda fase de Roland Garros

Na próxima rodada, o brasileiro, número 54 do mundo, encara o britânico Jack Draper, quinto melhor do ranking da ATP.

Hoje, foi uma coisa extremamente mental porque o francês entendeu que tinha menos volume e estabeleceu a estratégia de não dar ritmo para o brasileiro. Ele não deixava o João jogar como gosta e se sente confortável. Mesmo não jogando da maneira que joga melhor, ele conseguiu ganhar. Foi um jogo muito duro, em que cada ponto fazia a diferença. Então, foi um jogo extremamente desgastante principalmente do lado mental.

Letícia Sobral

