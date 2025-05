Fonseca decola em Paris, salta posições e atinge melhor ranking da carreira

João Fonseca venceu mais uma em Roland Garros, avançou à terceira rodada de um Grand Slam pela primeira vez na carreira e já atingiu sua melhor colocação no ranking mundial.

O que aconteceu

Fonseca já pulou 11 posições com sua campanha em Paris e está atualmente em 54º, de acordo com o ranking ao vivo da própria ATP. Ele estreou batendo o polonês Hurkacz, cabeça de chave e ex-número 6 do mundo, e despachou hoje o francês Herbert, vencendo ambas as partidas por 3 sets a 0.

O carioca de 18 anos entrou no torneio como o número 65 e já ultrapassou o seu melhor posto até então, atingido no final de março, quando virou o 59º do mundo.

O fenômeno brasileiro pode subir ainda mais se seguir avançando no torneio francês. Ele volta à quadra no sábado para enfrentar o vencedor do confronto entre Draper e Monfils. A próxima atualização do ranking será feita após Roland Garros.

João disputa o seu segundo Grand Slam na carreira e já registra sua melhor campanha. Em janeiro, ele estreou na chave principal do Australian Open após furar o qualy e caiu na segunda rodada para o italiano Lorenzo Sonego.