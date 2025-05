'John Lennon do tênis'? Fonseca encanta em Paris e citam até Beatles

João Fonseca chacoalhou mais uma vez o mundo do tênis com sua estreia dominante em Roland Garros. O fenômeno brasileiro fez um ex-jogador até se lembrar de turnê dos Beatles e também inspirou um questionamento no site oficial do torneio: "É o novo John Lennon do tênis?".

O que aconteceu

A atuação do carioca e a atmosfera da partida fizeram o ex-número 11 Sam Querrey se sentir nostálgico com os Beatles. O norte-americano, que virou comentarista após se aposentar, afirmou que Fonseca o fez lembrar de quando a banda britânica visitou os EUA.

Andy Roddick, que já foi o melhor do mundo, repercutiu a declaração do colega. Ele disparou elogios a Fonseca, mas pediu pés no chão por tal comparação. "É um futuro campeão de Grand Slam, tem potencial para ser o número 1, mas também temos que respeitar um pouco o processo. Entendo que ele é empolgante, mas Sam Querrey disse que se sentiu quando os Beatles foram para os EUA na década de 1960... Pelo amor de Deus. Sam perdeu a noção, mas foi a melhor partida de Fonseca que eu já vi", afirmou em seu podcast.

Os Beatles também foram mencionados em referência a João no site de Roland Garros. O jornalista Chris Oddo escreveu um texto para o portal oficial do evento sobre a "Fonsecamania" que invadiu Paris e fez a quadra 7 ficar pequena.

João Fonseca em sua estreia em Roland Garros Imagem: Divulgação/Roland Garros/X

"Talvez Fonseca seja o novo John Lennon do tênis?", indagou a publicação. O autor do texto se impressionou com o fervor da torcida brasileira e com a performance de gala do fenômeno de 18 anos, que despachou o experiente Hurkacz, um cabeça de chave, com autoridade.

As arquibancadas estavam lotadas com torcedores vestidos de verde e amarelo que esperavam em silêncio pelo grande momento. Uma noite fria de terça-feira em Paris, um bom momento para um carnaval de tênis. A fila do lado de fora do estádio? Serpenteando nas sombras de Philippe-Chatrier como uma píton com um jacaré na barriga.

Chris Oddo, para o site de Roland Garros

Bem-vindo à experiência João Fonseca. Já testemunhada por multidões que esgotaram ingressos em Melbourne, Rio, Buenos Aires e Miami, o fenômeno crescente atingiu Paris para uma estreia na chave principal como um touchdown da Beatlemania em Nova York, por volta de 1964. Todos os ingredientes estavam lá. Fãs histéricos. Delírio inesgotável. Fervor religioso. Talvez Fonseca seja o novo John Lennon do tênis? Os fãs parecem se reunir para esse garoto magnético oito dias por semana... E eles vão aos extremos para vê-lo.

João Fonseca em sua estreia em Roland Garros Imagem: Divulgação/ATP Tour/Peter Staples

O efeito da estreia já repercutiu em Paris e "elevou" a quadra da próxima partida de Fonseca. Após brilhar na quadra 7, com capacidade para apenas 1.351 fãs, o brasileiro jogará seu compromisso da segunda rodada na quadra 14. O novo palco tem capacidade um pouco maior (de 2.158 espectadores), mas está abaixo das três principais do torneio — as que são nomeadas.

O segundo compromisso de João na França promete um embate entre a torcida local e a brasileira. Ele encara o tenista da casa Herbert, por volta das 10h30 (de Brasília). Em sua primeira aparição em Roland Garros, a segunda em um Grand Slam, Fonseca busca chegar novamente à terceira rodada em torneio de tal calibre e voltar a subir no ranking. Se continuar avançando, em breve "obrigará" a organização francesa a marcar seus jogos para uma das grandes quadras.