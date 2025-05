Fonseca brilha nos tie-breaks, bate francês e vai à 3ª fase em Paris

Durante dois sets, João Fonseca teve muito trabalho diante do competente veterano Pierre Hugues Herbert, de 34 anos, atual número 147 do mundo. Com a torcida da casa lhe empurrando na Quadra 14 de Roland Garros, o francês foi agressivo e pressionou o saque o brasileiro o tempo todo, mantendo a partida equilibrada. O carioca de 18 anos, porém, foi espetacular nos momentos mais importantes. Venceu dois tie-breaks com um tênis brilhante e disparou na frente rumo a uma vitória por 7/6(4), 7/6(4) e 6/4 que lhe rendeu uma vaga na terceira rodada do torneio parisiense.

É a primeira participação de João Fonseca na chave principal de Roland Garros, e o número 1 do Brasil e 65 do mundo é também o mais jovem tenista do país a ganhar uma partida no torneio desde Thomaz Koch, que tinha 18 anos em 1963.

João agora espera para conhecer seu próximo adversário, que sairá do jogo entre o britânico Jack Draper (#5) e o francês Gael Monfils (#42). Se Draper confirmar seu favoritismo, ele e Fonseca farão seu segundo duelo. O primeiro foi na segunda rodada do Masters 1000 deIndian Wells, onde o britânico levou a melhor por 6/4 e 6/0.

Altos e baixos no início

A primeira quebra veio logo no terceiro game. Herbert abriu 40/0, mas não conseguiu encaixar mais seu primeiro serviço e cometeu seguidos erros, inclusive uma dupla falta. Logo na primeira chance de quebra, Fonseca atacou com sua direita e forçou nova falha do francês. O tenista da casa, porém, devolveu a quebra imediatamente, conseguindo atacar com sucesso o saque do carioca.

A pressão no serviço do brasileiro deu resultado, e Fonseca fez duas duplas faltas no sexto game. Quando errou uma direita, o brasileiro perdeu o saque outra vez, o que deixou Herbert à frente por 4/2. O francês, porém, seguia dependendo muito de seu primeiro serviço e tinha problemas quando não tinha tanta precisão. Fonseca aproveitou outra chance no sétimo game e anotou outra quebra, que veio após uma dupla falta e uma curtinha errada do oponente. Pouco depois, o placar estava igualado em 4/4. A decisão veio no tie-break, e Fonseca se aproveitou de uma dupla falta de Herbert para abrir 5/4. Com o saque, o brasileiro não perdoou. Fez um ace e uma direita vencedora para fechar o set em 7/6(4).

Devoluções decidem segundo tie-break

O jogo seguia duro, e Herbert seguia tentado agredir o serviço do brasileiro. João escapou de dois break points no primeiro game do segundo set, mas acabou quebrado no terceiro, quando o francês encaixou duas ótimas devoluções em sequência. Fonseca não deixou o rival abrir vantagem, e quebrou de volta logo em seguida, deixando o placar em 2/2 após uma ótima passada de direita.

Para manter o jogo equilibrado, Herbert precisava se manter agressivo e correr riscos, inclusive forçando o segundo serviço, o que provocava mais duplas faltas. Duas deles vieram no oitavo game. Ainda assim, o francês salvou dois break points e deixou o placar em 4/4. Dois games depois, Fonseca conquistou mais três break points, que também eram set points. Herbert salvou-se dos dois primeiros com ótimos saques e do terceiro com uma direita vencedora. O placar ficou em 5/5 e, pouco depois, outro tie-break foi necessário.

Herbert abriu 3/0, conquistando um mini-break com uma excelente devolução, mas Fonseca reagiu. Devolveu a quebra com uma linda curtinha e tomou a frente quando encaixou uma devolução violenta de direita. Outra excelente devolução e duas esquerdas indefensáveis depois, o carioca fez 7/6(4) e abriu 2 sets a 0.

FONSECA WITH THE PASSING SHOT TO GRAB THE 2ND SET #RolandGarros pic.twitter.com/JsHGfEAbNH -- Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2025

Assim como nas parciais anteriores, os dois tenistas trocaram quebras de saque no começo do terceiro set. Fonseca abriu 2/1, mas Herbert devolveu imediatamente e igualou o placar em 2/2. A partida seguiu parelha até o sétimo game, quando mais uma dupla falta machucou Herbert. Esta veio em um break point e permitiu que o brasileiro fizesse 4/3, precisando confirmar o serviço apenas mais duas vezes para sair vitorioso. Foi isso que Fonseca fez.

Rivais em potencial ficam pelo caminho

Além de triunfar, João Fonseca viu favoritos em sua chave de Roland Garros darem adeus de forma inesperada. O primeiro a tombar foi Alex de Minaur, número 9 do mundo. O australiano abriu 2 sets a 0, mas acabou superado pelo cazaque Alexander Bublik (#62): 2/6, 2/6, 6/4, 6/3 e 6/2.

Quem também caiu após abrir vantagem foi o tcheco Jakub Mensik (#19), que levou uma virada do português Henrique Rocha (#200): 2/6, 1/6, 6/4, 6/3 e 6/3. Rocha, que veio do qualifying, tornou-se o primeiro português na história de Roland Garros a vencer cinco jogos de simples consecutivos (contando os três duelos pelo quali). Rocha também é o segundo português a alcançar a terceira rodada na história do torneio francês. O primeiro foi Nuno Borges, que derrotou o lesionado Casper Ruud na quarta-feira, menos de 24 horas antes.

VITÓRIA COM HISTÓRIA! Henrique Rocha dá a volta a Jakub Mensik (2-6, 1-6, 6-4, 6-3 e 6-3) e torna-se no primeiro português a vencer 5 encontros no mesmo Grand Slam para chegar à 3.ª ronda!



Junta-se a Nuno Borges e é a primeira vez de com dois jogadores na 3R do mesmo Major! pic.twitter.com/zUow9s2tgh -- Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) May 29, 2025

De Minaur e Mensik eram cotados para fazerem um dos duelos de terceira rodada em Roland Garros. No entanto, esse confronto agora será entre Bublik e Rocha. Quem avançar será o adversário de oitavas de final de quem avançar na seção de João Fonseca. Para chegar lá, contudo, o carioca ainda precisa vencer Draper ou Monfils na terceira rodada.