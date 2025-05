Fluminense e Atlético-MG fazem 'final' por liderança na Copa Sul-Americana

Três gigantes brasileiros entram em campo nesta quinta-feira para finalizar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Fluminense e Atlético-MG fazem duelos diretos valendo a liderança, enquanto o Grêmio precisa de uma combinação para terminar no topo.

Os dois times tricolores já estão garantidos ao menos nos playoffs, mas buscam o primeiro lugar por vaga direta às oitavas de final. Já os mineiros, apesar de também brigarem pelo topo, ainda não têm a vaga matematicamente assegurada, embora esteja muito bem encaminhada.

O Fluminense está na vice-liderança do Grupo F, com dez pontos. Está apenas a dois pontos do Once Caldas, da Colômbia, justamente o adversário da rodada, no Maracanã, no Rio, às 21h30. San Jose, da Bolívia, com quatro pontos, e Unión Española, do Chile, com dois, já estão eliminados e se enfrentam no mesmo horário.

Portanto, para ficar em primeiro lugar, o Fluminense precisa da vitória. No jogo da primeira rodada, fora de casa, os brasileiros venceram por 1 a 0, com gol de German Cano. Sem perder há quatro jogos na temporada, sendo três vitórias, o Fluminense vem de classificação às oitavas da Copa do Brasil e de triunfo sobre o Vasco, por 2 a 1, de virada, no Brasileirão.

O Atlético-MG também faz uma 'final' no Grupo H. Vice-líder com oito pontos, recebe o Cienciano, do Peru, que tem nove. Eles jogam na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30. Caracas, da Venezuela, com cinco pontos, e Deportes Iquique, do Chile, com quatro, completam a chave.

Os mineiros precisam de uma vitória para ficar em primeiro lugar. Um empate garante o time na segunda posição, rumo aos playoffs com algum terceiro colocado da Libertadores. Se perder, existe a chance de eliminação, embora remota. O Caracas precisaria vencer, tirando uma diferença de oito no saldo de gols, atualmente 5 a -3 a favor dos brasileiros.

Por fim, o Grêmio também tem chance de liderar, mas o desafio é um pouco mais complicado. Segundo colocado no Grupo D, com nove pontos, recebe o Sportivo Luqueño, do Paraguai, em sua arena, em Porto Alegre (RS), às 19h. O adversário é lanterna (4º) com dois. Já o líder Godoy Cruz, da Argentina, tem 11 pontos, e pega o Atlético Grau, do Peru, terceiro com três pontos.

Para ficar em primeiro, o Grêmio precisa vencer e torcer por derrota do Godoy Cruz. Se os argentinos empatarem, o time tricolor precisa vencer por três gols de diferença, já que o saldo é de 5 a 3 a favor do adversário. Uma vitória por dois gols também funcionará se o Grêmio terminar com mais gols marcados, atualmente 8 a 7 a favor do Godoy Cruz.

Na primeira fase, os times garantiram US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões), além de US$ 115 mil (R$ 653 mil) por vitória. Quem avançar aos playoffs ganha outros US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões), enquanto quem for direto às oitavas embolsa mais US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões).