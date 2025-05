Fluminense bate Once Caldas e garante ida às oitavas da Sul-Americana

O Fluminense derrotou por 2 a 0 o Once Caldas, da Colômbia, nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Maracanã. O Tricolor marcou os gols da vitória no primeiro tempo, com Martinelli e Serna.

Com o resultado, os tricolores ficaram com 13 pontos, na liderança do Grupo F, se classificando para as oitavas de final da competição. Já os colombianos, com 12, terminaram em segundo na chave e vão disputar os playoffs.

Agora, o Fluminense vai esperar seu adversário nas oitavas de final de um dos confrontos dos playoffs. O sorteio dos jogos será na segunda-feira, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O jogo

O Fluminense começou a partida com tudo e abriu o placar aos dois minutos. Martinelli acertou chute da entrada da área, sem chance para o goleiro do Once Caldas.

Os visitantes tentaram buscar o ataque após o revés. Já os cariocas chegaram a ter um pênalti marcado pela arbitragem. No entanto, o lance foi anulado após chamado do VAR.

O Once Caldas equilibrou a partida e passou a avançar com mais qualidade. Tanto que aos 24 minutos, Mateo García chutou da entrada da área e quase acertou o ângulo de Fábio. O Fluminense respondeu em seguida. Everaldo recebeu passe na área, mas Cuesta chegou para cortar o perigo e mandou em cima do companheiro. Para sorte dos colombianos, a bola foi pela linha de fundo.

O Fluminense aproveitou os espaços dados pelo adversário para ampliar o placar aos 33 minutos. Serna foi lançado na área, se antecipou a Aguirre e encobriu o goleiro.

Com a vantagem no placar, os tricolores passaram a administrar o resultado. O Once Caldas pouco fez para mudar a situação do jogo até o intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram com postura ofensiva e quase marcaram aos quatro minutos. Primeiro, Arias foi lançado na área e chutou para defesa de Aguirre. Fuentes pegou o rebote e tocou para Everaldo, mas o atacante foi travado na finalização.

Com o passar do tempo, o Once Caldas chegou ao ataque com mais frequência. Os colombianos arriscaram alguns chutes de fora da área, mas sem levar perigo para Fábio.

O Fluminense só voltou a criar boa chance aos 36 minutos. Riquelme fez boa jogada, mas finalizou em cima de Aguirre. Depois disso, os tricolores apenas seguraram a posse de bola para assegurar a vitória no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 ONCE CALDAS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29 de maio de 2025 (Quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Dario Herrera (Argentina)

Assistentes: Cristian Navarro (Argentina) e Pablo González (Argentina)

VAR: Silvio Trucco (Argentina)

GOLS

FLUMINENSE: Martinelli, aos 2min do primeiro tempo; Serna, aos 33min do primeiro tempo

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Silva (Ignácio), Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato), Ganso (Lima) e Jhon Arias; Serna (Riquelme) e Everaldo (Paulo Baya)

Técnico: Renato Gaúcho

ONCE CALDAS: Aguirre, Cuesta, Cardona, Riquett e Patiño; Iván Rojas (Beltrán), Mateo García, Alejandro García (Arteaga) e Zuleta (Zapata); Moreno (Contreras) e Barrios (Palacios)

Técnico: Hernán Darío Herrera