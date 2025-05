Fluminense avança direto às oitavas da Sul-Americana; Atlético-MG e Grêmio vão à repescagem

Mais três times decidiram seus futuros na Copa Sul-Americana. Já classificados, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio atuaram diante do torcedor, para decidir se avançariam de forma direta às oitavas ou teriam que passar pelos playoffs. Apesar de todos terem feito o dever de casa, apenas os cariocas garantiram a vaga direta às oitavas de final com uma vitória por 2 a 0 sobre o Once Caldas-COL, terminando na liderança do Grupo F. Já o time mineiro ficou no empate por 1 a 1 contra o Cienciano-PER e ficou em segundo do Grupo H, enquanto os gaúchos, apesar de vencerem o Sportivo Luqueño por 1 a 0, terminaram em segundo da chave D.

O sorteio dos confrontos das oitavas de final e playoffs está previsto para acontecer nesta segunda-feira na sede da Conmebol, em Luque. Grêmio e Atlético-MG podem encarar o Bahia na repescagem, uma vez que o time baiano terminou em terceiro em seu grupo na Libertadores. Os jogos dos playoffs estão previstos para a segunda metade de julho.

O Fluminense resolveu a liderança ainda na primeira etapa. Com três minutos, Martinelli colocou o time carioca à frente do placar. Tempo depois, aos 33, Serna fez o segundo, deixando o time confortável no duelo. O Fluminense ainda teve um pênalti anulado, após revisão no VAR. Nos últimos 45 minutos, soube controlar a pressão do Once Caldas, priorizando a posse de bola e conduzindo a vitória sem sustos.

Com o resultado, o time de Renato Gaúcho chegou a 13 pontos, garantindo assim a liderança do Grupo F e vaga direta nas oitavas de final. O Once Caldas terminou em segundo lugar, com 12 pontos e irá para os playoffs. Unión Española(CHI) ficou em terceiro, com cinco, enquanto o San José-BOL terminou em quarto, com quatro.

Na Arena MRV, o Atlético-MG teve dois gols anulados de Rony, por impedimento, antes de sair na frente do placar aos 42 minutos, com gol de Lyanco, de cabeça. A liderança da chave durou pouco tempo. No último lance da primeira etapa, Cueva, ex-São Paulo e Santos, converteu a cobrança de pênalti e deixou tudo igual. Na etapa complementar, o Atlético-MG pressionou, formou uma blitz na frente da área peruana, mas não conseguiu o resultado que precisava para evitar os playoffs.

Com o empate, o time mineiro ficou com nove pontos, em segundo lugar da chave, atrás do próprio Cienciano, que terminou como líder, com 10. O Caracas-VEN encerrou sua participação em terceiro, com oito, enquanto o Iquique-CHI foi o lanterna com quatro pontos.

Com o time reserva, o Grêmio precisava além de vencer o Sportivo Luqueño, tirar a vantagem de saldo de gols do Godoy Cruz-ARG. O time argentino ficou no empate com o Atlético Grau-PER, por 2 a 2, mas em Porto Alegre, o time de Mano Menezes parou em grande atuação do goleiro Mongelos, que ainda pegou uma penalidade de Arezo, e foi vazado apenas uma vez, com gol de Riquelme, já na segunda etapa. O time paraguaio teve dois jogadores expulsos no decorrer do confronto e, mesmo assim, o Grêmio não aproveitou para tirar o saldo.

O time de Mano Menezes terminou a fase de grupos com 12 pontos, empatado com o Godoy Cruz-ARG, porém em desvantagem no quesito saldo de gols (5 a 4). O time argentino ficou no empate por 2 a 2 contra o Atlético Grau-PER, quarto colocado com quatro pontos. O Luqueño terminou em último, com apenas dois pontos.

Resultados da quarta-feira:

Grêmio 1 x 0 Sportivo Luqueño-PAR

Atlético-MG 1 x 1 Cienciano-PER

Fluminense 2 x 0 Once Caldas-COL

Godoy Cruz-ARG 2 x 2 Atlético Grau-PER

Unión Española-CHI 4 x 0 San José-BOL

Caracas-VEN 2 x 1 Iquique-CHI