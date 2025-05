Flamengo bate Franca e fica a uma vitória da final do NBB

O Flamengo está a uma vitória de garantir sua vaga na final do NBB. Na noite desta quinta-feira, o time rubro-negro venceu o Franca por 86 a 75, no Tijuca Tênis Clube, e abriu 2 a 1 na série semifinal. Com uma atuação decisiva no último quarto, os cariocas ficaram a um triunfo de enfrentar o Minas, que já está classificado após eliminar o Bauru por 3 a 0.

O confronto tem sido marcado por muito equilíbrio. Após dividir vitórias nos dois primeiros jogos, Flamengo e Franca chegaram ao terceiro duelo cientes da importância do resultado em busca da final do NBB.

Agora, os paulistas precisam vencer no próximo domingo (1º), às 11h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca, para forçar o quinto e decisivo jogo, que, se necessário, será na terça-feira, no Rio de Janeiro.

O duelo no Rio começou com domínio inicial do Flamengo, que chegou a abrir 19 a 11, mas viu o Franca reagir e fechar o primeiro quarto em 25 a 24. No segundo período, o time carioca melhorou na defesa e voltou a comandar o placar, indo para o intervalo com 43 a 39.

Na volta dos vestiários, o Franca retomou a liderança com um terceiro quarto eficiente, vencendo por 22 a 17 e levando o jogo em aberto para os dez minutos finais.

Foi no último quarto que o Flamengo decidiu. Com atuação dominante de Ruan ? que anotou um duplo-duplo, com 20 pontos e 10 rebotes ? e de Alexey, que também fez duplo-duplo com 19 pontos e 12 assistências, o time deslanchou. O Rubro-Negro abriu vantagem e não deu mais chances ao rival, fechando em 26 a 14 no período final e 86 a 75 no placar total.