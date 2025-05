Filipe Luís admite ansiedade durante jogo e diz que tem orgulho do Fla

Após a classificação do Flamengo na Libertadores, no Maracanã, o técnico Filipe Luís admitiu ansiedade do elenco rubro-negro durante a partida e disse ter orgulho da equipe.

O que aconteceu

Claro que existia ansiedade. Sabíamos que tínhamos que ganhar para passar, tínhamos que conseguir um gol, fazer um jogo aonde a gente conseguisse o resultado para poder passar. E essa ansiedade sempre vai existir dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, com o Maracanã, com a torcida que mais cobra. Claro que existe essa ansiedade. Filipe Luís

Apesar da difícil classificação, Filipe Luís exaltou os atletas e disse ter "orgulho" da equipe. O técnico do Flamengo falou sobre ter um grupo "ambicioso".

Eu tenho que exaltar o meu elenco, meus jogadores. Eu tenho que falar da força que eles têm, da ambição que eles têm. Que eles querem ganhar, eles querem sempre o melhor. Querem trabalhar, querem jogar e me deixa orgulhoso de liderar esses jogadores.

O Flamengo se classificou na segunda posição do grupo C, após vencer o Táchira por 1 a 0 nesta quarta-feira. O rubro-negro volta a campo no próximo domingo, contra o Fortaleza, em partida pelo Campeonato Brasileiro.

O que mais disse Filipe Luís

Sobre atletas lesionados: O Eric (Pulga) deve estar na reta final. O Viña ainda precisa de um pouco mais de treinamento. O Plata, acredito que vai faltar ainda bastante. O De La Cruz também é uma lesão mais longa, mas isso é o médico que tem que explicar. Mas é uma lesão mais longa, não esperamos ele a curto prazo".

Forte defesa do Deportivo Táchira: "É uma forma de defender que causa dificuldades a todos os times do mundo. Não existe nenhum time que tenha facilidade de entrar numa defesa com uma linha de 5 e por vezes era linha de 6, linha de 7 e os 10 dentro da área. Mas esse time também sabe jogar, também nos colocou em algumas dificuldades com a bola, mas claro, temos que continuar criando esses mecanismos, essas soluções para dar para os jogadores, para eles poderem ter mais chance de finalizar".

Lição tirada do jogo: "Não tem jogo fácil na Libertadores. Todos que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. Isso é o que todos vimos, a dificuldade que é ganhar um jogo na Libertadores. Mas até lá, até as oitavas, ainda falta muito tempo. E cada jogo é um jogo diferente, é uma história diferente, é uma viagem diferente. E até lá, ainda, como eu falei, ainda temos muito a percorrer".