Filipe Luís compara Flamengo com Manchester City para explicar dificuldade da partida

O Flamengo se classificou para a segunda fase da Libertadores após vencer o Deportivo Táchira (VEN) por 1 a 0 no Maracanã. Filipe Luís destacou a dificuldade imposta pelo time venezuelano, que jogou com a defesa fechada, e usou o Manchester City como exemplo.

"Não existe um time no mundo que não tenha dificuldade em jogar contra uma defesa com uma linha de cinco, seis, sete, às vezes os dez na área. Vimos que o Manchester City, por exemplo, na final contra o Crystal Palace, também não conseguiu entrar. Hoje (nesta quarta) era um time que veio para se defender, mas também soube jogar e nos colocou em dificuldade com a bola. Temos que continuar criando os mecanismos, as soluções para dar aos jogadores as chances de conseguir jogar. No final, o objetivo era ganhar, e conseguimos", analisou o treinador.

Filipe Luís também avaliou o nível competitivo da Libertadores e afirmou já estar pensando no próximo compromisso do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Não tem jogo fácil na Libertadores. Todos estão na parte de cima da tabela ou são campeões de seus países. Isso é o que todos vimos: a dificuldade que é ganhar. Até as oitavas, falta muito tempo. Em cada jogo há uma história diferente; até lá, temos muito a percorrer. A cabeça agora está no Fortaleza. O jogo será domingo, e poderemos continuar lutando pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro", completou.

Temporada do Flamengo

O Flamengo terminou a fase de grupos com 11 pontos, ficando atrás da LDU (EQU) pelo saldo de gols. Completam o grupo Central Córdoba (11) e Deportivo Táchira (0). Agora, o clube aguarda seu adversário, que será definido por sorteio na próxima segunda-feira, na sede da Conmebol.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo receberá o Fortaleza no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada da competição. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 21 pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras.