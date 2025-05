Fifa questiona CBF por comissão a empresário em contratação de Ancelotti

A Fifa notificou a CBF por uma comissão paga a Diego Fernandes na contratação do técnico da seleção, Carlo Ancelotti. O problema é que Fernandes não é um agente registrado na federação internacional.

Durante a gestão Ednaldo Rodrigues, Diego atuou como intermediário no contato com o treinador italiano. Ele estava em Madrid para fechar o contrato com o novo comandante do time brasileiro e falava diretamente com o dirigente da confederação.

Seu nome consta no acordo entre CBF e Ancelotti, segundo apurou o UOL. Esse documento foi feito por Ednaldo.

Por isso, ele recebeu uma comissão de 1,2 milhões de euros (R$ 7,6 milhões).

A questão é que, pela legislação da Fifa para todas as contratações e transferências, apenas agentes credenciados pela entidade podem atuar em intermediação. Está previsto no artigo 11 da regulação para agentes que só esses podem prestar serviços aqueles com autorização da federação internacioal.

Além de intermediar o contrato, Diego Fernandes apareceu em entrevistas e posts em redes sociais se revelando como o intermediário da contratação de Ancelotti.

Na Europa, ele contratou agências de relações públicas para divulgar seu nome.

A nova diretoria da CBF ficou incomodada com a superexposição de Fernandes. E atribui a notificação feita pela Fifa justamente as várias notícias envolvendo seu nome.

O UOL procurou Fernandes sobre o assunto e ainda não obteve resposta.

Aumento de visibilidade

O UOL apurou que o contrato ainda prevê que Diego seja compensado pelas passagens de avião das viagens que fez até a Europa para participar da negociação.

O combinado com a gestão anterior da CBF ainda previa alguns meios de exposição do trabalho de Diego, como postagens compartilhadas com o perfil da CBF.

Foi por isso que a entidade publicou ontem uma foto nos stories do Instagram na qual marcou o perfil de Diego. A foto era do empresário ao lado de Ancelotti no dia da apresentação, com a seguinte legenda:

A CBF agradece pelo suporte e empenho dedicados nesse novo capítulo da maior seleção de futebol do mundo.

CBF posta foto de Diego Fernandes com Ancelotti Imagem: Reprodução

Diego ainda poderia ter tirado mais fotos com o presidente da CBF, se Ednaldo ainda estivesse no poder. Mas como houve turbulência política, o afastamento pela Justiça, Samir Xaud não fez qualquer menção e tampouco posou ao lado do empresário.

Diego, no entanto, chegou com Ancelotti no jatinho que trouxe o técnico e membros da nova comissão da seleção ao Rio. O transporte foi pago pela CBF.

Antes do envolvimento direto no negócio com Ancelotti, Diego Fernandes tinha perfil fechado no Instagram. Agora, tirou o cadeado da conta e já bateu mais de 26 mil seguidores. Também contratou assessoria de imprensa.