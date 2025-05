Ferroviária e Botafogo-SP fazem clássico paulista na Série B, em busca de recuperação

O tão esperado encontro entre dois dos principais times do interior paulista na Série B do Campeonato Brasileiro, enfim, acontecerá. Nesta quinta-feira, Ferroviária e Botafogo-SP se enfrentam na Arena Fonte Luminosa, na abertura da 10ª rodada, buscando a recuperação na competição nacional, em um confronto de 75 anos de rivalidade.

Com 11 pontos, o time de Araraquara aparece na 14ª colocação da tabela de classificação, logo acima do time de Ribeirão Preto, com oito. O Amazonas, primeiro time na zona de rebaixamento, tem sete.

O histórico de confrontos entre os rivais é extenso. Em 144 jogos, quem leva vantagem é a Ferroviária, com 63 vitórias, contra 41 do Botafogo e mais 40 empates. O último encontro entre ele ocorreu no Paulistão 2023, quando também na Fonte Luminosa, os visitantes venceram por 2 a 1.

A Ferroviária até teve um início esperançoso na Série B, mas chega com uma sequência ruim para o clássico. Nos últimos quatro jogos, a equipe de Vinícius Bergantin venceu apenas um jogo, por 2 a 1 sobre o Coritiba. Desde então, empatou com o Novorizontino (2 a 2) e Avaí (1 a 1) e foi derrotado pelo Goiás na última rodada, por 2 a 0.

O time de Araraquara, entretanto, aposta no fator casa para voltar a vencer. Isso porque como mandante, a vantagem no clássico é ainda maior. Em 70 jogos, o time grená venceu a equipe de Ribeirão Preto em 41 jogos, empatou em 12 e foi superada em 17 oportunidades.

Para a partida, o zagueiro Gustavo Medina está fora por uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, enquanto o volante Tárik sofreu lesão no vasto lateral da coxa direita e também é desfalque.

Já o Botafogo tenta subir na tabela após deixar a zona de rebaixamento. Após bater o Athletico-PR por 4 a 1, o time de Ribeirão Preto foi derrotado por Athletic-MG e Operário-PR, ambos por 3 a 0, e se recuperou na última rodada ao bater o CRB, por 2 a 1.

O técnico Allan Aal não confirmou se fará mudanças no time titular em relação às últimas rodadas. Desta forma, a expectativa é que o time tenha a mesma base do último jogo.

A rodada da Série B está bem dividida. Vai ter um jogo sábado, três domingo, três na segunda e dois na terça-feira.