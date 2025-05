Felipe Anderson treina, e Palmeiras se prepara para enfrentar Cruzeiro

O Palmeiras já deixou para trás a goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal na última quarta-feira e se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quinta de olho no duelo contra o Cruzeiro, que acontece no domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

O meia-atacante Felipe Anderson, com edema na coxa direita, avançou na recuperação e fez parte do trabalho integrado ao grupo. O atacante Vitor Roque, preservado do duelo na Libertadores, treinou normalmente com o restante do elenco.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos seguiram cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. No campo, os demais atletas disputaram um coletivo em campo reduzido com participação de Crias da Academia.

Para o duelo contra o Cruzeiro, o técnico Abel Ferreira ganhou as baixas de Gustavo Gómez e Murilo. Ambos cumprirão suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Assim, a dupla de zaga deve ser a mesma que enfrentou o Sporting Cristal e passou zerada, com Micael e Bruno Fuchs. No setor, ainda tem a opção de Naves e Benedetti, que correm por fora.

Depois de terminar a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento, na liderança da chave e geral, o Palmeiras retoma no foco no Brasileiro para tentar se manter na liderança do torneio antes da ida à Copa do Mundo de Clubes.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a ponta do Brasileirão, com 22 pontos. Na última rodada, o Verdão perdeu por 2 a 0 do Flamengo e viu o rival encostar, com 21 pontos.