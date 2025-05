Ex-campeão sugere Diego Lopes vs Yair Rodriguez no UFC México

Em meio às movimentações no topo da divisão peso-pena (66 kg) do UFC, o ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) Robert Whittaker comentou sobre o possível próximo desafio de Diego Lopes após sua recente derrota para Alexander Volkanovski no UFC 314. Para o australiano, um confronto entre o brasileiro e o mexicano Yair Rodriguez seria mais interessante para o público e para a dinâmica da categoria do que uma revanche entre Rodriguez e o atual campeão.

Durante participação no podcast 'MMArcade', na quarta-feira (28), Whittaker foi direto ao avaliar a chance de um novo duelo entre Yair e Volkanovski, que já se enfrentaram anteriormente, com vitória clara do atual detentor do cinturão.

"Ninguém quer ver essa luta, ninguém. Ninguém se senta no sofá e pensa: 'Sabe qual luta gostaria de ver novamente? Volk e Yair'. Volk fez um trabalho muito bom naquele primeiro combate e achei que Yair precisa trabalhar muito para evoluir depois daquilo", declarou, em tom descontraído.

Para Whittaker, o embate entre Diego e Yair teria não apenas mais apelo esportivo, mas também um contexto narrativo, considerando a rivalidade recente entre eles. A tensão aumentou durante a coletiva de imprensa do UFC 314, quando os dois protagonizaram uma discussão acalorada diante da imprensa e dos fãs.

"Existe uma história entre eles, construída naquela coletiva. Me diga se essa luta não poderia ser a principal atração do UFC México", acrescentou, sugerindo que o combate poderia ser o destaque de um evento no país natal de Rodriguez.

Diego Lopes no UFC

O brasileiro iniciou sua trajetória no UFC em 2023, chamando atenção com um estilo agressivo e vitórias importantes sobre nomes como Dan Ige, Sodiq Yusuff e Brian Ortega. Acumulou cinco vitórias consecutivas que o colocaram no top 5 da divisão. Com performances marcantes, ele conquistou a oportunidade de disputar o cinturão peso-pena em abril de 2025 contra Volkanovski, mas acabou derrotado por decisão unânime dos juízes.

Robert Whittaker doesn't want to see Volk vs Yair 2 ?

"Mate no one wants to see this fight...

There was a storyline with and Diego . I wanted that fight to happen."

? @MMArcadePodcast #UFC #MMA pic.twitter.com/SjQSDLtd1g

- Championship Rounds (@ChampRDS) May 28, 2025

