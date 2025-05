Ex-campeão mundial, Patrick Teixeira aceita desafio do medalhista olímpico Esquiva Falcão

Dois grandes nomes do boxe brasileiro podem acabar medindo forças dentro do ringue em breve. Depois de ser desafiado pelo medalhista olímpico Esquiva Falcão, o ex-campeão mundial Patrick Teixeira respondeu positivamente e deu o sinal verde para a realização de um combate entre eles.

Inclusive, caso saia do papel, este será o terceiro capítulo da rivalidade entre Esquiva e Patrick, configurando uma trilogia. No passado, quando ainda competiam no boxe amador, os astros do boxe nacional se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Agora, no profissional, o capixaba e o catarinense parecem dispostos a desempatar este placar.

"Patrick, vai aceitar ou vai correr? Estou desafiando você, te respeito, você foi um grande campeão, mas em cima do ringue não tem amizade, não tem brincadeira. E eu quero ver você aceitar. Eu quero que essa luta aconteça, porque o Brasil merece essa luta: Esquiva Falcão vs Patrick Teixeira", desafiou o medalhista de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, através dos 'stories' da sua conta oficial no 'Instagram'.

Resposta 'na lata'

Não demorou muito para que o ex-campeão mundial se pronunciasse publicamente e desse sua resposta. Também através do 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Patrick Teixeira aceitou o desafio feito por Esquiva Falcão e prometeu "quebrar a cara" do rival.

"Quero dizer que eu aceito esse desafio, com muito prazer. Tu fala muito e vai ser um prazer quebrar a tua cara", respondeu Patrick.

Catarinense da cidade de Sombrio (SC), Patrick Teixeira está atualmente com 34 anos e ostenta um cartel de 34 vitórias e cinco derrotas no boxe profissional. O auge da carreira do pugilista tupiniquim veio em 2019, quando conquistou o título mundial dos super-meio-médios (69,8 kg) da Organização Mundial de Boxe (WBO).

Por sua vez, Esquiva Falcão possui 30 vitórias e apenas dois reveses no seu currículo como profissional na nobre arte. Medalhista de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, o capixaba teve a oportunidade de se sagrar campeão mundial peso-médio (72,6 kg) pela Federação Internacional de Boxe (IBF), mas acabou sendo derrotado pelo alemão Vincenzo Gualtieri, em 2023.

