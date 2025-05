Estêvão se emociona em despedida do Allianz pelo Palmeiras e diz: "Espero que seja um até logo"

A noite de quarta-feira foi cheia de emoções para Estêvão. Já em clima de despedida do Palmeiras, a Cria da Academia jogou pela última vez no Allianz Parque nessa sua primeira passagem pelo clube e contribuiu com um gol na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER, em duelo da última rodada da Libertadores.

Antes da bola rolar, Estêvão foi homenageado com uma placa e um quadro, recebidos das mãos da presidente Leila Pereira e do coordenador da base João Paulo Sampaio. O atacante teve seu nome gritado pelos mais de 40 mil torcedores presente no estádio na escalação, após seu gol que abriu o placar, ao ser substituído e ao fim da partida.

"Com certeza (que pensa em voltar ao Palmeiras). Falo que virei um palmeirense. Me apaixonei por essa torcida, pelo estádio, pro tudo que o Palmeira representa. Então, claro, se houver uma oportunidade lá na frente com certeza espero poder retornar. Foi emocionante. Saber que não vou mais pegar esse caminho do Allianz, não vou mais fazer minha preparação aqui. Espero que seja um até logo", declarou.

Estêvão revelou que já sabia que seria substituído no segundo tempo. Ele deixou o campo aos 16 minutos da etapa final para dar lugar a Allan. O camisa 41 orgulhou-se de seu último jogo na casa palmeirense.

"Eu já sabia antes do jogo. O auxiliar do Abel falou 'aproveita bastante, da seu máximo hoje, desfruta porque você vai sair no começo do segundo tempo. E foi o que eu fiz. Joguei leve, solto, aproveitando o máximo da torcida, dos meus companheiros. Não poderia ser melhor", declarou.

Após o apito final, Estêvão dirigiu-se ao setor da torcida organizada e deu uma camisa a um dos torcedores ali presente. Logo, o elenco se reuniu próximo dele e enquanto a torcida gritava seu nome, foi jogado para o alto pelos companheiros e abraçado por muito deles.

"No final do jogo não esperava, todos os meus companheiros foram ali e me jogaram para o alto, me abraçaram, me acolheram. Amo cada um deles", finalizou.

Estêvão ainda tem pelo menos mais quatro jogos pelo Verdão. Um pelo Brasileiro, contra o Cruzeiro, no domingo, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, e os outros três nos Estados Unidos, pela primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, contra Al-Ahly, Porto e Inter Miami.