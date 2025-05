Estêvão projeta duelo contra Messi: 'Não sei se vou jogar ou assistir'

Do UOL, em São Paulo (SP)

Estêvão concedeu uma coletiva de imprensa na tarde de hoje após fazer sua despedida pelo Palmeiras no Allianz Parque, e afirmou que o Alviverde vai buscar o título no Super Mundial de Clubes — seu último ato pelo clube antes de concluir a transferência para o Chelsea.

O que ele disse

A gente não está indo para passear. Não estamos indo para dar um 'rolezinho'. Estamos indo para disputar o título. Se tivermos a possibilidade vamos lutar até o fim para que tudo aconteça e saia tudo bem. Sabemos da dificuldade, enfrentar times de outro patamar da Europa, mas somos o Palmeiras. Sabemos da nossa capacidade e da nossa confiança. Estêvão.

"Já falei e brinco com o meu pai: não sei se vou jogar, vou assistir ele jogar, mas o juiz apitou o final do jogo eu vou estar lá [esperando para pedir para trocar a camisa]", respondeu o garoto ao projetar o duelo contra Lionel Messi.

Se o Palmeiras não avançar para a próxima fase do Mundial, Estêvão só tem mais quatro jogos com a camisa do clube: Cruzeiro, Porto, Al Ahly e Inter Miami.

Estêvão fez seu jogo de despedida no Allianz Parque na noite de ontem, na goleada por 6 a 0 contra o Sporting Cristal. O atacante marcou um golaço em sua despedida no estádio palmeirense.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Porto, no MetLife Stadium.