Estêvão lembra ter sido 'barrado' no Allianz e se despede do estádio em 'passagem perfeita'

Estêvão saiu do Allianz Parque pela última vez como jogador do Palmeiras seguido por celulares que o filmavam. O pai dele carregava o quadro que o jogador havia recebido em homenagem. A mãe agradecia aos inúmeros "parabéns" que recebia pelo filho.

Enquanto saía, o garoto deu autógrafos e tirou fotos. Um dos cliques foi ao lado de um funcionário do estádio, responsável por autorizar a passagem pela zona mista em dias de jogos. "Ele já me barrou", riu Estêvão ao lembrar da situação de anos atrás, quando não foi liberado para ingressar na área por estar sem a pulseira de permissão.

Joia do Palmeiras, o atacante jogou no estádio pela última vez (ao menos por enquanto) nesta quarta-feira, na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal pela Libertadores. Estêvão ainda vai enfrentar o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão, antes do Mundial de Clubes, último desafio até ir para o Chelsea da Inglaterra.

Mesmo com esses compromissos pela frente, ele já considera ter tido a passagem perfeita pelo Palmeiras. "O primeiro e o último (gol), a gente não esquece. No meu ponto de vista, (minha passagem) foi perfeita. Foi curta, mas aproveitei bastante e dei o meu máximo."

O Mundial é visto com ambição pelo Palmeiras, que tem um grupo difícil, com Porto, Al-Ahly e Inter Miami. O duelo com os portugueses será o primeiro desafio euro, prévia do que Estêvão vai encarar a partir do próximo semestre.

"Vai ser muito bom para minha adaptação. Sei que vai ser difícil. Mas nos preparamos bastante. Com certeza, vou ter Deus ao meu lado e, com ele, eu posso tudo", disse.

Estêvão já sabia, antes de começar a partida, que seria substituído no começo do segundo tempo. A lembrança que ele leva do Allianz Parque são seus gols, com destaque para o que marcou no último jogo.

"Joguei leve, solto. Aproveitei o máximo essa torcida maravilhosa, o estádio, os companheiros. Passava tudo (na cabeça)", confessou.

Após a partida contra o Cruzeiro, o Palmeiras ainda passa uma semana em São Paulo. A delegação viaja para os Estados Unidos no dia 6 de junho. A equipe terá como sede a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte.