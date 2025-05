Estêvão cita expectativa para o Mundial pelo Palmeiras e revela ansiedade para enfrentar Messi

Estêvão vive seus últimos meses com a camisa do Palmeiras. Antes de ir ao Chelsea, porém, o atleta terá a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de Clubes e conquistar um último título pelo Verdão. A joia formada na base palmeirense citou a expectativa para o torneio e revelou a ansiedade de enfrentar o Messi, que está no Inter Miami.

"Eu já falei que brinco com meu pai, não sei se vou jogar ou se vou assistir ele jogar, se eu vou estar ali. Mas o juiz apitou, já vou correr para o ladinho dele", disse Estêvão, que também revelou o desejo de trocar camisa com o astro argentino.

O Palmeiras está no Grupo A do Mundial, ao lado de Al-Ahly (EGI), Porto (POR) e Inter Miami (EUA). O duelo contra o time norte-americano, que pode colocar Messi e Estêvão frente a frente será pela terceira rodada da fase de grupos e está marcado para acontecer no dia 23 de junho, às 22 horas (de Brasília), no MetLife Stadium.

"A gente não está indo para passear. Não estamos indo dar um 'rolezinho'. Estamos indo para disputar o título. Se tivermos a possibilidade vamos lutar até o fim para que tudo aconteça e saia tudo bem. Sabemos da dificuldade, enfrentar times de outro patamar da Europa. Mas somos o Palmeiras. Sabemos da nossa capacidade e da nossa confiança. Vamos para mostrar que o Palmeiras está junto ali deles disputando o título", projetou.

A estreia do Palmeiras no Mundial acontece no dia 15 de junho, contra o Porto. A bola rola às 19 horas, no MetLife Stadium. Antes disso, porém, foca em seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que será o contra o Cruzeiro, no domingo, pela 11ª rodada.

Logo em seguida, Estêvão se juntará à Seleção Brasileira para disputa de duas rodadas das Eliminatórias. O atleta foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os compromissos contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente. O último será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).