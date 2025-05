Esposa posta foto de Lúcio sorrindo em hospital após acidente: '1º passeio'

Do UOL, em São Paulo

O ex-zagueiro Lúcio fez seu primeiro passeio no hospital após queimar 30% de seu corpo em acidente doméstico há duas semanas.

O que aconteceu

O pentacampeão apareceu sorrindo em foto ao lado da esposa. "O sorriso mais sincero e cheio de gratidão", escreveu Marília Forgiarini nas redes sociais. Ela acrescentou que foi o primeiro passeio do casal, dentro do hospital, para tomarem café após o susto.

No registro, é possível ver o ex-jogador ainda com pequenas marcas de ferimento na face. O rosto do ex-zagueiro foi uma das partes mais atingidas pela explosão de uma lareira ecológica, junto dos braços, mãos e pernas.

Lúcio está hospitalizado após sofrer diversas queimaduras em acidente doméstico Imagem: Reprodução/Instagram

Lúcio segue internado enquanto se recupera dos machucados. Ele sofreu o acidente no último dia 16 em Brasília, no Distrito Federal.