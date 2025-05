Entre o octógono e o altar: Jafel Filho une fé e luta às vésperas do UFC Vegas 107

Neste sábado (31), Jafel Filho retorna ao octógono do UFC para enfrentar o compatriota Allan Nascimento, o 'Puro Osso', em confronto válido pela divisão dos pesos-moscas (57 kg). Mais do que técnica e preparo físico, o baiano leva consigo um elemento que transcende o esporte: a fé. Prestes a se formar oficialmente como pastor evangélico, o lutador enxerga na espiritualidade um alicerce que caminha lado a lado com sua trajetória nas artes marciais - mesmo que, à primeira vista, isso soe contraditório.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o atleta, que carrega o apelido de 'Pastor', explicou como concilia duas áreas aparentemente opostas. Para ele, não existe choque entre subir ao cage para competir e pregar a palavra de Deus. Pelo contrário: as Escrituras, segundo o baiano, oferecem respaldo ao combate, desde que tudo ocorra dentro das regras e com respeito ao adversário.

"Acredito que Deus é um Deus de luta, e a gente não está ali lutando contra um inocente. A gente está ali realmente combatendo com outra pessoa que treina a mesma coisa que nós. Uma coisa é você ter maldade vendo que o árbitro está vindo para parar e você querer fazer algo que seja ilegal. Quando você passa fora das regras, aí sim. Você está sendo algo que não agrada a Deus. Mas enquanto tudo estiver ali dentro, a Bíblia vai dizer tudo isso", declarou.

Segundo ele, nunca houve dilema entre fé e profissão. A certeza sobre seu propósito sempre esteve presente - e figuras bíblicas usadas como referência ajudam a sustentar sua convicção. Jafel cita nomes como Davi e Gideão, lembrando que as batalhas - inclusive as simbólicas - sempre estiveram presentes nos relatos das Escrituras.

"Nunca houve esse conflito, porque eu nunca tive dúvida do que Deus me chamou para que fosse feito Eu acredito que a Bíblia acaba nos dando essa habilitação para que a gente possa exercer tanto aquilo que a gente tem dentro do coração quanto dentro daquilo que exerce na terra. Então, Davi foi um grande guerreiro. Gideão foi um grande guerreiro. Enfim, a Bíblia vai dizer que Deus é o Deus dos exércitos. Ele é o Deus de vitória na batalha, ele é o Deus de vitória na guerra. A Bíblia vai dizer que é ele quem prepara os nossos dedos para o dia da vitória na guerra", completou.

Brasil no UFC Vegas 107

Jafel Filho e Puro Osso encerram o card preliminar do UFC Vegas 107, no único duelo 100% brasileiro da noite. O 'Esquadrão Verde-Amarelo' ainda será representado por outros nomes no evento. Na luta de abertura, Rayanne dos Santos mede forças com a romena Alice Ardelean. Já no card principal, Ketlen Vieira e Bruno Lopes enfrentam, respectivamente, Macy Chiasson e Dustin Jacoby.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok