Empresário de Varela vem ao Rio negociar renovação com o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

"Queridinho" de Filipe Luís e uma espécie de 12º jogador do treinador, Varela terá mais um passo na tentativa de renovação de contrato com o Flamengo.

O que aconteceu

O empresário do lateral direito virá ao Rio de Janeiro na semana que vem negociar diretamente com a diretoria rubro-negra. O staff do jogador já apresentou uma contraproposta ao Fla, que está analisando.

O atual vínculo de Varela vai até dezembro de 2025. Com isso, ele já poderá assinar um pré-contrato com outro clube em junho caso não chegue a um acordo com o Flamengo.

"Estamos falando. O representante vai chegar aqui semana que vem para sentar e conversar com eles (diretoria). Então, esperemos que dê tudo certo aí", disse Varela, que depois foi questionado se as conversas estão avançadas:

Não, não. Nós já mandamos uma oferta, aí agora eles vão sentar e conversar. Não sei o que vai acontecer

Varela

'Queridinho' de Filipe Luís

Ex-companheiro de Varela nos tempos de jogador, Filipe Luís nutre muito carinho pelo uruguaio. O treinador, sempre que pode, rasga elogios ao seu agora comandado.

Varela tem sido um coringa com Filipe Luís. Apesar de ser lateral direito de origem, já atuou na lateral esquerda e de volante, como diante do Palmeiras, no domingo passado, quando foi muito elogiado.

Que jogador é o Varela! Que jogo ele fez! Que espetáculo tê-lo no elenco! Um cara muito especial, depois de tudo que passou, tem um rendimento extraordinário. Realmente o Varela foi muito bem de volante. Eu já sabia, porque já tínhamos pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou outro dia alguns minutos ali e sabia que ele poderia render. Feliz por ter dado certo

Filipe Luís, após a vitória sobre o Palmeiras

Sempre sereno, Varela trata o momento com os pés no chão. Independentemente de qual posição for escalado, ele se coloca à disposição para ajudar: