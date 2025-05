Emocionado, João Fonseca reconhece pressão em Roland Garros

Muito emocionado, João Fonseca deixou recado para a torcida brasileira após triunfo diante do experiente francês Pierre-Hugues Herbert, pela segunda rodada de Roland Garros. Ele não conteve as lágrimas ao falar da presença de sua mãe ? aniversariante do dia ? e de sua avó.

"Só tenho que agradecer a toda a torcida que me acompanhou e que acreditou. Eu acho que nos últimos jogos tinha muita pressão para meu lado, então só tenho a agradecer à minha equipe e à minha família por ter me ajudado. É emocionante mesmo, porque é um esporte muito difícil, mas eu sou novo e estou construindo cada momento" disse João em entrevista à ESPN.

Com a vitória, o jovem brasileiro avança para a terceira rodada do Grand Slam parisiense e enfrentará o vencedor do duelo entre Gary Monfils e Jack Draper.