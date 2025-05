Djokovic passa por Moutet e mantém tabu sobre franceses em Roland Garros

Desde 2005, ano de sua primeira participação em Roland Garros, Novak Djokovic nunca foi derrotado por um tenista da casa. Nesta quinta-feira, o sérvio anotou sua 12ª vitória sobre um francês ao fazer 6/3, 6/2 e 7/6(1) em cima de Corentin Moutet (#73). O triunfo colocou o ex-número 1 do mundo, atual sexto colocado no ranking, na terceira rodada do torneio parisiense.

Nole agora soma seis resultados positivos consecutivos no circuito, já que antes de Roland Garros fez quatro partidas e foi campeão no ATP 250 de Genebra, na Suíça. O veterano, que recentemente completou 38 anos, não perde antes das quartas de final no slam do saibro desde 2009, ano em que tombou diante de Philipp Kohlschreiber na terceira fase.

Este ano, o oponente de Djokovic na terceira rodada será o vencedor do jogo entre o canadense Denis Shapovalov (#31) e o austríaco Filip Misolic (#153), que veio do qualifying.

Como aconteceu

Depois de dominar amplamente os dois primeiros sets, sempre ameaçando os games de serviço de Moutet, Djokovic só deu esperança à torcida francesa quando caiu de rendimento no terceiro set. O sérvio, que pediu atendimento médico e parecia ter bolhas no pé esquerdo, chegou a estar atrás na parcial, mas devolveu a quebra e igualou o placar em 4/4.

Moutet voltou a confirmar o serviço e até conquistou um set point quando Djokovic sacava no 12º game, mas o sérvio se salvou atacando com um ótimo backhand que forçou uma fala do tenista da casa. A decisão veio no tie-break e, como sempre, Nole foi implacável. Rapidamente, abriu 4/0 contando com erros de Moutet e não desperdiçou a vantagem. Confirmou seus dois serviços para fazer 6/1 e fechou o jogo pouco depois.