Diretor da Red Bull detona calendário do futebol brasileiro: 'criminoso'

Diretor técnico da Red Bull Futebol, o ex-jogador alemão Mário Gómez disparou contra o atual calendário do futebol brasileiro.

O que aconteceu

Ex-jogador do Bayern de Munique, Mário Gómez veio ao Brasil para acompanhar o amistoso entre Red Bull Leipzig e Santos, vencido por 3 a 1 pelo time alemão. Em entrevista ao Estadão, ele classificou o calendário brasileiro como algo 'criminoso'.

O mais louco é a quantidade de jogos que temos que jogar. Eu sei que as competições regionais são importantes, são competições muito fortes, com certeza, mas começar essa competição após poucas semanas de descanso é algo que eu e Jurgen [Klopp, chefe global de futebol da Red Bull] não entendemos

É algo maluco fazer isso com os jogadores. É criminoso, para ser honesto. Eu não entendo por que o Brasil tem três meses de competição regional e, então, a nacional, porque a quantidade de jogos, na minha opinião, não é boa. É um dos maiores problemas do futebol daqui Mário Gomez, ao Estadão

Hoje aos 39 anos, Mário Gómez é diretor técnico do grupo que comanda o Red Bull Bragantino, o RB Leipizig (Alemanha), o Salzburg (Áustria), o New York Red Bulls (EUA). Ele está aposentado desde 2020, quando pendurou as chuteiras jogando pelo Stuttgart.

Mário Gómez foi campeão da Liga dos Campeões de 2012/13 com o Bayern de Munique. Ele ainda acumula passagens por Fiorentina, da Itália, Besiktas, da Turquia, e Wolfsburg, da Alemanha. Com a camisa da seleção alemã, ele marcou 31 gols em 78 jogos.

O que mais ele disse

Futebol defensivo no Brasil. "Nosso time tem um estilo de querer ser ofensivo, queremos praticar um futebol atrativo, queremos atacar. E a maior surpresa para mim, quando assisto aos jogos no Brasil, é que nem todos os times estão atacando. Muitos times estão apenas defendendo e jogando no contra-ataque, com uma ou duas chances durante toda a partida".

Carlo Ancelotti na seleção. "Eu sou um cara muito positivo. Na minha opinião, você deve sempre ser otimista em uma nova situação, sendo provavelmente um dos melhores técnicos do mundo, junto com Luis Enrique, Guardiola e Jurgen Klopp. Esses quatro caras provavelmente são os melhores do mundo. Contratar um deles deveria te deixar feliz, sem pensar se ele é italiano ou não. Todos nós o amamos. Carlo Ancelotti leva todos os jogadores ao seu melhor nível, porque ele entende o ser humano por trás do jogador de futebol. E acho que não houve um único jogador falando mal dele nos últimos 20 anos. O futebol é global. Por que não pode dar certo com o Brasil? Acho que foi a melhor decisão que vocês poderiam tomar".

Seleção da Alemanha. "Para ser sincero, na Alemanha existem muitas dúvidas e perguntas como as que vocês têm agora com o Ancelotti. E essa é provavelmente a beleza do futebol: todos têm suas emoções e provavelmente têm pensamentos ruins, bons, seja lá o que for. Acredito que, nos próximos 10 anos, seremos um dos times mais fortes do futebol mundial. Temos um talento enorme em nossa equipe. Temos a autoconfiança necessária para voltar aos trilhos. Temos um técnico realmente incrível (Julian Nagelsmann), que realmente usa o talento dos jogadores. Você pode sentir novamente um grupo que provavelmente perdeu um pouco nos últimos dois anos. Então, Julian e sua equipe estão fazendo um trabalho fantástico".

'Nova CBF' promete reduzir estaduais

A crítica de Mário Gómez vai de encontro à proposta do novo presidente da CBF. Samir Xaud quer reduzir os Campeonatos Estaduais para até 11 datas.

Samir se comprometeu a "reorganizar" os Estaduais sem comprometer qualidade e sustentabilidade financeira. Ele discursou no domingo (25), após tomar posse como novo mandatário da CBF.

Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de no máximo 11 datas, sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições Samir Xaud, novo presidente da CBF

Isso significaria reorganizar 20 dos 27 Estaduais disputados no país. Neste momento, apenas os Campeonatos Amazonense (8 datas), Acreano (9), Roraimense (9), Cearense (9), Alagoano (11), Amapaense (11) e Tocantinense (11) cumprem a meta.

O Paulistão, o Carioca, o Mineiro e o Gaúcho estão entre os torneios que precisariam de reformulação. O Estadual de São Paulo é o integrante do quarteto com o maior número de datas, com 16.